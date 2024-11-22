Доллар на Форекс превысил 103 рубля впервые почти за три года

Курс доллара на валютном рынке Форекс в пятницу, 22 ноября, превысил 103 рубля. На максимуме американская валюта торговалась по 103,6 рубля, это рекорд с марта 2022 года, когда доллар превышал 120 рублей.
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На момент публикации (12:40 мск) доллар стоил 103,5 рубля, дорожая на 2,18% к закрытию прошлого торгового дня.
Курс евро на Форекс в пятницу превысил 108 рублей, достигнув рекорда за два года и почти девять месяцев. На максимуме европейская валюта стоила 108,3 рубля. На 12:40 мск она торговалась по 107,78 рубля, дорожая на 1,59%.
Банк России накануне установил официальный курс доллара на 22 ноября на уровне 100,6798 рубля, евро — 106,0762 рубля.
Против рубля сейчас играют замедление экспорта в парле с восстановлением импорта, дефицит юаневой ликвидности, рост ставок денежного рынка, ралли доллара, а также «жесткая геополитика», отметил эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. По его данным, с начала осени девальвация рубля достигла 20%.
Накануне Минфин США ввел новые санкции против порядка 100 российских организаций и физлиц. Под ограничения, в частности, попали «Газпромбанк», госкорпорация «Дом.РФ», «Примсоцбанк» и «БКС Банк», а также первые зампреды Центробанка Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин. Глава министерства Джанет Йеллен, заявила, что «Газпромбанк» является «каналом приобретения военного оборудования для России».
После этого «Газпромбанк» и «Примсоцбанк» предупредили клиентов о возможных проблемах в работе карт китайской платежной системы Union Pay за рубежом. «Если вы находитесь за границей, рекомендуем использовать наличные денежные средства», — заявили в «Газпромбанке». «Примсоцбанк» также временно приостановил переводы в иностранной валюте.
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