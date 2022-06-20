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Курс доллара снизился до 55 рублей впервые с июля 2015 года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Курс доллара снизился на 87 копеек, до 55,54 рубля по состоянию на 15:03 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара снизился до 55 рублей впервые с июля 2015 года

Американская валюта торгуется на этом уровне впервые с 3 июля 2015 года.

Курс евро снижается на 71 копейку — до 58,155 рубля.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о работе властей над возвращением курса рубля к «оптимальному» уровню в 70–80 рублей за доллар. В числе возможных шагов обсуждается переход к таргетированию рубля, а не инфляции.

Фото на обложке: Unsplash

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