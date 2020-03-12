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Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 2016 года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с марта 2016 года на открытии торгов в четверг. Это случилось на фоне объявленной пандемии коронавируса и общего негатива на мировых рынках, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 2016 года

Курс евро превысил 84 рубля.

Инвесторы начинают пересматривать свои ожидания по влиянию коронавируса на мировую экономику в сторону увеличения. Это способствует новым волнам продаж в рисковых активах и бегству в активы-убежища, сообщает РБК со ссылкой на «Промсвязьбанк».

Ранее опрошенные Rusbase российские предприниматели предположили, что россиян ждет подорожание товаров — электроники, бытовой техники, одежды, автомобилей и продуктов.

Фото: Unsplash

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18 марта 2020

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