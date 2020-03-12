«Работа на экспорт – наше единственное спасение»: что думает бизнес о снижении курса рубля

Все опрошенные бизнесмены сходятся в том, что хорошо себя чувствовать в сложившейся ситуации будут экспортеры, а малый и средний бизнес, ориентированный на Россию, испытает сложности.

Rusbase узнал у российских предпринимателей, что ждет бизнес в стране после резкого снижения курса рубля, которое началось в понедельник на фоне обвала цен на нефть.

Сооснователь проекта Otus.ru Дмитрий Волошин:

Думаю, нас ждет U-образное восстановление: примерно до конца года мы увидим высокий курс доллара и рост инфляции. Хорошо будут чувствовать себя экспортеры, но малый и средний бизнес, ориентированный на Россию, испытает сложности. Повысится стоимость денег, платежеспособный спрос сократится. В целом, это похоже на 2014 год.

CEO «Чисто-Чисто» Андрей Бурдин:

В первую очередь нас ждет подорожание товаров — электроники, бытовой техники, одежды, автомобилей и, в последнюю очередь, продуктов. Есть и хорошие новости — просядут цены на жилье и, если вы ждали момента купить недвижимость, у вас будет такая возможность. Но при этом все отрасли покажут движение вниз в течение полугода. Вырастет безработица, у людей окажется меньше денег, при этом пить станут больше.

Однако я считаю, что производителям товаров не нужно «рвать волосы», необходимо переориентироваться и начать производить продукцию на экспорт. Внешний рынок очень неоднороден и скрывает в себе большие возможности. И экспортеры должны еще сильнее поддерживаться, несмотря на наличие РЭЦ и «Росконгресса». Кризис будет длинным, и работа на экспорт – наше единственное спасение.

Партнер курьерской службы Dostavista Александр Шамис:

В нашем случае, если ситуация радикально не изменится, мы ожидаем плавное снижение объема интернет-покупок и, как следствие, снижения спроса на нашу услугу. Когда остатки закончатся, или даже раньше, цены на импортные товары вырастут, что приведет к падению спроса.

Наша ситуация еще усугубляется тем, что мы оказываем премиальную услугу. Снижение покупательской способности приведет к тому, что больше людей будут выбирать более медленную и дешевую доставку. При этом мы довольно быстро растем, особенно за пределами России. Поэтому мы не паникуем и каких-то специальных мер не принимаем.

Генеральный директор сервиса для проведения аттестационных онлайн-тестов ProctorEdu Артем Козин:

Колебания валюты влияют на затраты связанные с зарубежными командировками. Если речь о поездках в пару месяцев, то разница становится ощутимой. Также мы внимательнее относимся к ожиданиям в части результатов. У нас есть продажи в США и Индии, поэтому в долгосрочной перспективе мы видим усиление нашей компании за счет доходов в валюте.

Основатель приложения для видео-знакомств ABC-Love Станислав Кублин:

Падение фондовых рынков, вероятнее всего, вызовет девальвацию рубля, сырье (нефть, газ, металлы) в долгосрочной перспективе останутся дешевыми.

Следствие для бизнеса — будет сокращение платежеспособного спроса и увеличение безработицы (в разных отраслях по-разному, но в целом многие могут потерять работу).

Отрасли, работающие на экспорт за валюту, будут чувствовать себя получше, импортерам будет намного сложнее.

Что произошло: В понедельник на международном рынке Forex курс рубля резко снизился к американской и европейской валютам. Это случилось на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Курс доллара на Forex вырос на 9,5% и превысил отметку в 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей.

В среду, 11 марта, курс доллара в начале торгов на Московской бирже составил 71,38 рубля, евро — 81,03 рубля.

Фото: Unsplash