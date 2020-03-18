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Курс евро на внебиржевом рынке превысил 90 рублей

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Вечером 18 марта курс евро на внебиржевых торгах в моменте превысил 90 рублей, следует из данных Bloomberg. Цена доллара достигала 82,87 рубля.

Курс евро на внебиржевом рынке превысил 90 рублей

На момент публикации новости рубль немного отыграл падение. К 22.25 стоимость евро на рынке forex составляет 88,3 рубля, доллара — 81,27 рубля.

На Московской бирже стоимость обеих валют сегодня достигла ценового «потолка». Для доллара это 80,87 рубля, для евро — 88,725 рубля. Трейдеры не могут покупать и продавать валюту на Мосбирже по более высоким ценам. 

Обвал курса рубля последовал за падением цен на нефть, которые вернулись к уровням 2000-х годов. Стоимость барреля Brent вечером в среду опустилась ниже $25, WTI — ниже $21.

Фото: SOUTHERNTraveler / Shutterstock

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