Курс евро на внебиржевом рынке превысил 90 рублей

Вечером 18 марта курс евро на внебиржевых торгах в моменте превысил 90 рублей, следует из данных Bloomberg. Цена доллара достигала 82,87 рубля.

На момент публикации новости рубль немного отыграл падение. К 22.25 стоимость евро на рынке forex составляет 88,3 рубля, доллара — 81,27 рубля.

На Московской бирже стоимость обеих валют сегодня достигла ценового «потолка». Для доллара это 80,87 рубля, для евро — 88,725 рубля. Трейдеры не могут покупать и продавать валюту на Мосбирже по более высоким ценам.

Обвал курса рубля последовал за падением цен на нефть, которые вернулись к уровням 2000-х годов. Стоимость барреля Brent вечером в среду опустилась ниже $25, WTI — ниже $21.

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