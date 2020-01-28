Петербургская служба доставки еды «Достаевский» решила заморозить два проекта: экспресс-доставку продуктов и бытовой химии «DostaМаркет» и ресторан быстрого питания «Достаевский-экспресс». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

Служба доставки еды «Достаевский» заморозила проект по экспресс-доставке продуктов