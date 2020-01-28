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Служба доставки еды «Достаевский» заморозила проект по экспресс-доставке продуктов
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Наталья Бархатова
Петербургская служба доставки еды «Достаевский» решила заморозить два проекта: экспресс-доставку продуктов и бытовой химии «DostaМаркет» и ресторан быстрого питания «Достаевский-экспресс». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
Служба доставки еды «Достаевский» заморозила проект по экспресс-доставке продуктовНаталья Бархатова
- Компания планирует в 2020 году перестроить бизнес-модель и вернуть замороженные проекты на рынок в другом формате. Опрошенные газетой эксперты полагают, что этого может не произойти из-за высокой конкуренции на рынке доставки и наличия крупных игроков.
- Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что компания должна была объединить все сервисы в одно приложение и использовать синергию с основным бизнесом.
- «Достаевский» занимается доставкой готовых блюд с собственных фабрик-кухонь. Ресторан «Достаевский-экспресс» компания открыла в августе 2019 года, а в ноябре запустила тестирование доставки продуктов «DostaМаркет».
- Другие компании, развивающие доставку в России, тоже сталкиваются с проблемами. Так, в январе прекратили работу сервисы Golama и Superbro. Оба проекта занимались быстрой доставкой продуктов. В Golama причиной закрытия назвали нехватку денег, в Superbro — отсутствие роста.
- По прогнозу «Infoline-Аналитики», в 2019 году рынок доставки продуктов мог вырасти до 38 млрд рублей (с 22,9 млрд рублей в 2018 году). Крупнейшими игроками на этом рынке являются iGooods и «Сбербмаркет».
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Фото: Chiociolla / Shutterstock
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