Сервис Dostavista привлек $35 млн и сменил название на Borzo

Платформа Borzo (ранее Dostavista), которая развивает сервис курьерской доставки, привлекла $35 млн в раунде С от пяти фондов. Об этом свидетельствуют данные Crunchbase.

Инвесторами стали Flashpoint Александра Коноплястого, AddVenture Максима Медведева, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также шведский VNV Global и фонд из ОАЭ Mubadala.

В компании RB.ru сообщили, что Dostavista также провела ребрендинг и теперь будет называться Borzo. Сервис сменил название, чтобы объединить свой бизнес в 10 разных странах под одним брендом.

У Flashpoint «существенная миноритарная доля», так как фонд был одним из ранних инвесторов компании, сообщил RB.ru сооснователь Flashpoint Михаил Салонтай. Он не раскрыл условия сделки.

RB.ru также направил запрос фондам AddVenture и РФПИ.

Dostavista в 2012 году основали Дмитрий Зубков и Михаил Александровский. За все время существования компания привлекла $59 млн. Сервис работает в России и Турции, а также на азиатских и латиноамериканских рынках. Ежемесячно компания выполняет около 3 млн заказов.

Сервис зарегистрирован в России как ООО «Портал». По данным системы «Контур.Фокус», выручка компании по итогам 2020 года составила 991,5 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 46%. Чистый убыток при этом составил 47,4 млн рублей.

В начале июня сообщалось о планах РФПИ и ряда фондов Ближнего Востока стать инвесторами Dostavista. Привлеченные средства Dostavista планировала направить на расширение бизнеса в России и за рубежом, а также на разработку новых продуктов.

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Фото: Unsplash