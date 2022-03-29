Телемедицинский сервис «Доктор рядом» сменил гендиректора, руководителя продукта и CTO

Генеральным директором телемедицинского сервиса «Доктор рядом» назначена Мария Коломенцева, она будет совмещать этот пост с должностью гендиректора сети медицинских клиник «Ниармедик». Денис Швецов, руководивший сервисом с 2019 года, покинет компанию, сообщили RB.RU в пресс-службе «Доктор рядом».

В телемедицинском сервисе «Доктор рядом» Коломенцева займется общей стратегией развития компании, ее ключевая задача — обеспечить пользователям доступную и удобную медицинскую помощь за счет расширения медицинской экспертизы сервиса и развития инновационных цифровых технологий в сфере здравоохранения.

Мария Коломенцева

Коломенцева присоединилась к компании 2019 году, возглавив объединенную сеть клиник «Доктор рядом – Ниармедик», совладелец которой — «Доктор рядом Холдинг». Под ее руководством прошло масштабирование бизнеса клиник, проведена M&A-сделка по объединению сетей «Доктор Рядом» и «Ниармедик» (сегодня офлайн-сеть работает под единым брендом «Ниармедик»), обе компании выведены на операционную безубыточность, запущены новые медицинские направления; объединенная сеть прошла через кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Должность директора по продукту (CPO) в телемедицинком сервисе «Доктор рядом» заняла Мария Комлевски, ранее возглавлявшая аналогичную должность в медтех-стартапе Diagnocat. В новой роли она отвечает за создание и вывод на рынок персонализированных сервисов онлайн-медицины, а также развитие бренда «Доктор рядом».

Позицию технического директора (CTO) компании занял Сергей Кульдин, который ранее возглавлял развитие продукта «Яндекс Турбо-страницы», а также занимал должность CTO биотехнологическом стартапе Gero. Перед Кульдиным стоит задача по инфраструктурной модернизации сервиса и создание в рамках компании центра IT-компетенций в сфере здравоохранения.

Новые назначения, как сообщается, должны способствовать экспансии «Доктор рядом» в B2C-сегмент и росту рыночной доли компании.

Сервис «Доктор рядом» оказывает дистанционные медицинские консультации. На 1 марта 2021 года количество пользователей превышало 5 млн человек. Компания входит в портфель проектов VEB Ventures, который в мае 2020 года вложил в компанию 1 млрд рублей.

Фото на обложке: Unsplash