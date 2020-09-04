Каршеринг «Яндекс.Драйв» войдет в состав «Яндекс.Такси»

Каршеринг «Яндекс.Драйв» станет частью группы компаний «Яндекс.Такси». Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

«Интеграция позволит сервисам совместно развивать общие для них технологии безопасности и совершенствовать систему управления парком автомобилей, а также откроет новые возможности для пользователей и партнеров», — говорится в сообщении.

Команда «Драйва» под руководством Антона Рязанова продолжит работать над сервисом каршеринга и мобильным приложением «Яндекс.Драйв».

В августе «Яндекс» запустил приложение «Яндекс Go» — оно пришло на смену приложению «Такси». Там уже появилась возможность выбрать и забронировать машину «Яндекс.Драйва».

«Яндекс.Драйв» запустился в феврале 2018 года. В автопарке сервиса — 16 тысяч автомобилей разных марок. С момента запуска сервиса пользователи совершили более 73 млн поездок. Драйв работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Фото: блог «Яндекс.Драйва»