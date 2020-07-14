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Россияне рассказали, какой должна быть идеальная работа

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Рекрутинговый портал «Работа.ру» и мессенджер Viber спросили россиян о параметрах идеальной работы. О результатах опроса пишет РИА Новости. 

Россияне рассказали, какой должна быть идеальная работа

Главные признаки идеальной работы: 

  • высокая зарплата — 67%;
  • стабильность — 58%;
  • хороший коллектив — 48%;
  • комфортные условия труда — 38%;
  • близость к дому — 30%.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что работа должна приносить удовольствие и способствовать самореализации.

В своей собственной работе пользователи больше всего ценят удобный график, хорошую зарплату и дружный коллектив. 34% респондентов назвали свою работу идеальной.

Большинство пользователей хотели бы что-то поменять на своем текущем месте работы. 58% респондентов мечтают о более высокой зарплате, 11% — о переходе на свободный график, а 9% — исправить отношения внутри коллектива. 6% опрошенных отметили, что оставили бы все как есть.

Опрос проходил в июле 2020 года. В нем приняли участие 4,6 тысячи пользователей «Работы.ру» и 2,6 тысячи пользователей Viber из всех регионов России.

Фото: fizkes / Shutterstock

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