Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс.Драйв» зафиксировал сокращение случаев превышения скорости после внедрения «профилей вождения»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Каршеринг «Яндекс.Драйв» подвел промежуточные итоги июньского запуска «Профиля вождения»: количество резких ускорений уменьшилось на 30%, торможений — на 16%, на 21% сократились случаи превышения скорости. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

«Яндекс.Драйв» зафиксировал сокращение случаев превышения скорости после внедрения «профилей вождения»

«Профиль вождения» — это визуальная шкала в приложении, которая меняет цвет и статус, если у водителя появляются неаккуратные поездки, и наоборот, когда манера вождения становится лучше.

Теперь, если пользователи будут водить аккуратно и безопасно на регулярной основе, сервис будет возвращать 15% баллами «Яндекс Плюса» за каждую поездку. Баллы можно потратить на подписку и поездки в «Драйве» и «Такси», заказы в «Лавке» и «Еде», оплату бензина в «Заправках», покупки на «Маркете» или билеты в театр и кино на «Афише».

По результатам введения новой модели анализа вождения статус «хороший» водитель получили 90% пользователей — учитывался период с 6 июня по 1 августа. Алгоритм анализировал последние 200 км поездок (или столько, сколько водитель успел проехать) и несколько ключевых факторов: резкость вождения (резкие торможение и старт, игру «в шашечки», крутые входы в повороты) и превышения скорости.

Если водитель ездит неаккуратно, сервис сначала предупредит его об этом в приложении и покажет, где были нарушения. Для тех, кто не реагирует на предупреждения, стоимость аренды машин «Драйва» может стать выше. Как только вождение становится аккуратным и безопасным, цены возвращаются на прежний уровень.

Если же манера вождения не изменится, то «Драйв» заблокирует доступ к сервису — сначала временно, а потом навсегда. Всего за время работы новой модели вождения были заблокированы менее 1% пользователей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: «Яндекс.Драйв»

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Большинство россиян поддержали развитие велосреды в своих городах — опрос
  2. 2 Логистикой «Яндекс.Маркета» будет заниматься отдельная компания
  3. 3 В «Яндекс.Такси» опровергли слухи о сегрегации среди водителей
  4. 4 Американский регулятор проверит 765 тысяч электрокаров Tesla из-за аварий с автопилотом
  5. 5 Выгодно ли применять экологичный транспорт в доставке?

ВОЗМОЖНОСТИ

17 августа 2021

Акселератор Коммуникаций

17 августа 2021

«Цифровые технологии» от РФРИТ

18 августа 2021

Цифровой форсаж атомных городов

19 августа 2021

Raifhack DS

20 августа 2021

Конкурс Apps UP

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма