«Яндекс.Драйв» зафиксировал сокращение случаев превышения скорости после внедрения «профилей вождения»

Каршеринг «Яндекс.Драйв» подвел промежуточные итоги июньского запуска «Профиля вождения»: количество резких ускорений уменьшилось на 30%, торможений — на 16%, на 21% сократились случаи превышения скорости. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

«Профиль вождения» — это визуальная шкала в приложении, которая меняет цвет и статус, если у водителя появляются неаккуратные поездки, и наоборот, когда манера вождения становится лучше.

Теперь, если пользователи будут водить аккуратно и безопасно на регулярной основе, сервис будет возвращать 15% баллами «Яндекс Плюса» за каждую поездку. Баллы можно потратить на подписку и поездки в «Драйве» и «Такси», заказы в «Лавке» и «Еде», оплату бензина в «Заправках», покупки на «Маркете» или билеты в театр и кино на «Афише».

По результатам введения новой модели анализа вождения статус «хороший» водитель получили 90% пользователей — учитывался период с 6 июня по 1 августа. Алгоритм анализировал последние 200 км поездок (или столько, сколько водитель успел проехать) и несколько ключевых факторов: резкость вождения (резкие торможение и старт, игру «в шашечки», крутые входы в повороты) и превышения скорости.

Если водитель ездит неаккуратно, сервис сначала предупредит его об этом в приложении и покажет, где были нарушения. Для тех, кто не реагирует на предупреждения, стоимость аренды машин «Драйва» может стать выше. Как только вождение становится аккуратным и безопасным, цены возвращаются на прежний уровень.

Если же манера вождения не изменится, то «Драйв» заблокирует доступ к сервису — сначала временно, а потом навсегда. Всего за время работы новой модели вождения были заблокированы менее 1% пользователей.

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Фото: «Яндекс.Драйв»