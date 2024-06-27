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Сервис Drivee запустил в РФ платформу по поиску попутчиков для междугородних поездок

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис Drivee запустил в России собственную платформу по поиску попутчиков для междугородних поездок — Poputkee. Она работает по принципу BlaBlaCar.

Сервис Drivee запустил в РФ платформу по поиску попутчиков для междугородних поездок
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Приложение обнаружил «Коммерсантъ» в AppStore и Google Play. Его разработчик — казахстанское ТОО «Индэлс», также выпустившее приложение Drivee. 

Доходы нового сервиса могут строиться на 20–25% комиссии с водителей и пассажиров. Эксперты называют спрос на райдшеринг высоким из-за дефицита регулярных межрегиональных маршрутов.

По их словам,  Poputkee столкнется с конкуренцией на фоне оживления на российском рынке агрегаторов такси после роста тарифов «Яндекса».

«Индэлс» также контролирует ООО «Центр разработки программного обеспечения», оно развивает сайт Poputkee. Ранее его бенефициаром был кипрский Suol Innovations, руководителем которого выступает основатель inDrive Арсен Томский.

Сервис пассажирских перевозок inDrive запущен в Якутске в 2012 году, стоимость услуги определяется в рамках договоренности между пассажиром и водителем. 

В 2022 году компания inDrive прекратила работу в РФ и передала большую часть активов в Казахстан, где сервис изначально развивал бизнес с 2014 года. Томский говорил, что доля России в структуре бизнеса inDrive небольшая. Но в итоге весной 2023 года сервис был перезапущен как Drivee.

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Фото на обложке: Unsplash

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