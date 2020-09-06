В России появится сеть шеринга дронов

Российские инженеры представили проект «Птеро», цель которого заключается в создании сети шеринга беспилотников для массового использования. Жители России смогут заказать дрон для личных целей через мобильное приложение. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на разработчиков системы.

Проект одобрен рабочей группой «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ). Пилот уже реализуется в Сургуте.

Планируется, что в ближайшие полтора года будет создано три логистических центра шеринговой сети в трех разных регионах России. По всей стране они могут появиться в течение 5–6 лет, говорится в сообщении.

Один «минимальный» логистический центр состоит из трех летальных аппаратов и двух экипажей. Затраты на его создание составляют 10-15 млн рублей. Общие затраты на три центра оцениваются примерно в 50 млн рублей, отмечают разработчики.

По их заявлению, логистические центры должны быть расположены на расстоянии примерно 300 км друг от друга — это полтора радиуса действия беспилотника.

«Логистический центр будет состоять из взлетно-посадочной площадки площадью 0,5–1 Га и здания с помещениями для выполнения регламентных работ и для расположения локального дата-центра», — комментирует технический директор проекта «Птеро» Амир Валиев.

Он добавил, что общая площадь помещений может составлять около 100 квадратных метров. За день на ней персонал будет выполняться необходимые работы не менее чем для пяти дронов. Сервисные операции проверки и замены необходимых деталей планируется осуществлять на площадке для взлета и посадки.

«Количество центров пока нельзя назвать. Оно будет зависеть от густонаселенности регионов и транспортной доступности, от расположения заказчиков и от времени, которое придется потратить на наработку репутации сети центров», — рассказывает Валиев.

Для пользователей разрабатывается мобильное приложение. В нем можно будет:

заказать беспилотник,

отследить местонахождение дрона,

получить сообщение о завершении действия аппарата.

В медиацентре НТИ добавили, что в рамках проекта разрабатывается беспилотник, который может поднять до 10 килограмм груза.

По словам Амира Валиева, если спрогнозировать полное развертывание проекта через 5–6 лет, стоимость доставки грузов может достигнуть 50 копеек за килограмм-километр перевозки груза. Вместе с тем, нужно учесть затраты на обслуживающий персонал в каждой из точек сбора/сброса груза.

Отмечается, что проект перспективен, так как дроны можно будет использовать для доставки грузов, разведки местности, мониторинга проведения различных работ, съемки с высоты и других работ. Но, по мнению экспертов, разработчикам придется решить ряд трудностей. Например:

обучение управлению таким транспортом,

обеспечение безопасности полета,

понижение уровня шума от дронов,

законодательные ограничения.

«Сейчас аппараты более 30 килограмм необходимо сертифицировать. А каждый вылет — согласовывать минимум за сутки, и нет гарантий, что эта позиция изменится», — комментирует главный инженер компании по разработке беспилотников «Авакс-Геосервис» Игорь Нигурца.

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