Российские разработчики создали дронопорт-почтамат «ЭРИ» для доставки посылок и документов без участия человека. Устройство выйдет на рынок в 2023 году.

«ЭРИ» может забирать и выгружать посылки и документы автономно и в режиме реального времени. Это позволит повысить качество и снизить стоимость доставок — от 200 рублей за посылку. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор компании «Русдронпорт» Николай Ряшин.

Гаджет автоматизирует работу критически важных индустрий, исключая человеческий фактор и затраты на постобработку данных. Он занимает площадь около 3 кв. м. и может работать при температурах от -20 до +45 градусов.

Дрон-доставщик «ЭРИ» может летать со скоростью до 60 км/ч в течение 60 минут на расстояние до 15 км и перевозить до 5 килограммов груза.

Контролировать работу дроном можно будет через центр управления полетами. Один оператор может одновременно управлять семью дронопортами. Получатель посылки может отслеживать трек груза и после доставки получит уведомление.

Разработчики уже создали прототип устройства, в 2023 году они намерены выйти на серийное производство. Потенциальные пользователи — логистические компании и онлайн-маркеты.

Сфера БПЛА в последнее время приобретает все большую актуальность. В марте компания «Альбатрос» получила регистрацию в ОЭЗ «Алабуга» и перенесла производство в Татарстан. Производитель дронов анонсировал вложение 100 млн собственных средств на открытие второй линии.

По мере роста популярности БПЛА развиваются и средства защиты от них. Накануне «Лаборатория Касперского» представила портативное устройство для обнаружения коммерческих беспилотников.

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