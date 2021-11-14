Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Рыночная стоимость оператора фондовой биржи Дубая выросла вдвое с начала ноября

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Акции оператора фондовой биржи Дубая Dubai Financial Market за субботу прибавили в цене сразу 10%, а стоимость бумаг с 1 ноября выросла на 107%.

Рыночная стоимость оператора фондовой биржи Дубая выросла вдвое с начала ноября

Как подчеркивает Bloomberg, капитализация компании теперь составляет около 17 млрд дирхамов — $4,6 млрд. Источник связывает быстрый рост стоимости оператора с действиями нового руководителя — Хамеда Ахмеда Али. Он решил составить конкуренцию биржам Эр-Риада и Абу-Даби.

При новом главе оператор получает заявки на размещение стоимостью в миллиарды долларов, хотя ранее с 2017 года на бирже Дубая произошел всего один листинг.

Тем не менее, как отмечает агентство, Дубай все еще уступает Абу-Даби по объему торгов на фондовой бирже.

«Иногда все, что хотят видеть инвесторы, это серьезные шаги в правильном направлении. Это Дубай им и дал серией своих решений», — прокомментировал рост Dubai Financial Market бывший министр финансов Дубая Нассер Аль-Шаих.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 14 гигантских инфраструктурных проектов, которые меняют мир
  2. 2 Россия — в топе-15 самых несчастных стран мира
  3. 3 Amazon увеличила долю в компании-конкуренте Tesla до 22%
  4. 4 Власти Петербурга рассказали о привлечении 3 трлн рублей в экономику города
  5. 5 Правительство выплатит учреждениям культуры 2 млрд рублей
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

14 ноября 2021

Программа инноваций для стартапов от Yota

14 ноября 2021

Чемпионат «Технолидеры Москвы»

15 ноября 2021

Global Data Compression Competition

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма