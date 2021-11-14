Рыночная стоимость оператора фондовой биржи Дубая выросла вдвое с начала ноября

Акции оператора фондовой биржи Дубая Dubai Financial Market за субботу прибавили в цене сразу 10%, а стоимость бумаг с 1 ноября выросла на 107%.

Как подчеркивает Bloomberg, капитализация компании теперь составляет около 17 млрд дирхамов — $4,6 млрд. Источник связывает быстрый рост стоимости оператора с действиями нового руководителя — Хамеда Ахмеда Али. Он решил составить конкуренцию биржам Эр-Риада и Абу-Даби.

При новом главе оператор получает заявки на размещение стоимостью в миллиарды долларов, хотя ранее с 2017 года на бирже Дубая произошел всего один листинг.

Тем не менее, как отмечает агентство, Дубай все еще уступает Абу-Даби по объему торгов на фондовой бирже.

«Иногда все, что хотят видеть инвесторы, это серьезные шаги в правильном направлении. Это Дубай им и дал серией своих решений», — прокомментировал рост Dubai Financial Market бывший министр финансов Дубая Нассер Аль-Шаих.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash