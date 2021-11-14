Рыночная стоимость оператора фондовой биржи Дубая выросла вдвое с начала ноября

Акции оператора фондовой биржи Дубая Dubai Financial Market за субботу прибавили в цене сразу 10%, а стоимость бумаг с 1 ноября выросла на 107%.
Как подчеркивает Bloomberg, капитализация компании теперь составляет около 17 млрд дирхамов — $4,6 млрд. Источник связывает быстрый рост стоимости оператора с действиями нового руководителя — Хамеда Ахмеда Али. Он решил составить конкуренцию биржам Эр-Риада и Абу-Даби.
При новом главе оператор получает заявки на размещение стоимостью в миллиарды долларов, хотя ранее с 2017 года на бирже Дубая произошел всего один листинг.
Тем не менее, как отмечает агентство, Дубай все еще уступает Абу-Даби по объему торгов на фондовой бирже.
«Иногда все, что хотят видеть инвесторы, это серьезные шаги в правильном направлении. Это Дубай им и дал серией своих решений», — прокомментировал рост Dubai Financial Market бывший министр финансов Дубая Нассер Аль-Шаих.
شركة سوق دبي المالي تضاعفت قيمتها السوقية خلال أسبوعين، أحيانا كل ما يريده المستثمرون هو رؤية خطوات جدية في الطريق الصحيح لكي يتغير مزاجهم العام.. وهذا ما أعطتهم إياه دبي عبر سلسلة من القرارات والإجراءات— Nasser H. Al-Shaikh (@NAlShaikh) November 14, 2021
قد تتباين الآراء في جزئيات.. لكن الجميع يتفق بأن القادم أخضر وجميل https://t.co/O9NA1EmPHb
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Фото: Unsplash
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