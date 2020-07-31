Павел Дуров объяснил, чем вредны комиссии App Store для обычных пользователей

Павел Дуров продолжает критиковать политику Apple. В своей публикации в Telegraph он отметил , что комиссия App Store в размере 30% увеличивает стоимость приложений для обычных пользователей.

Основатель Telegram назвал 7 основных причин, по которым правила Apple касаются каждого обычного пользователя App Store.

Более высокие цены

Дуров пояснил, что комиссию пользователи платят разработчикам за любой сервис или игру. Он назвал это «дополнительным налогом на каждое приложение».

Цензура

В сообщении отмечено, что часть содержимого приложений для iPhone недоступна пользователям, потому что Apple добавляет обязательную цензуру. По словам Дурова, это необходимо для полного контроля над разработчиками, чтобы в том числе взимать с них комиссию.

«Более того, Apple запрещает нам, разработчикам, рассказывать пользователям о том, что определенный контент был скрыт для пользователей iPhone именно по запросу Apple», — комментирует предприниматель.

Снижение конфиденциальности

Для установки приложения на iPhone каждому его владельцу необходимо создать учетную запись Apple. Скаченные приложения и полученные уведомления будут привязаны к ней. Это позволяет отслеживать действия пользователей, говорит Дуров.

Задержка обновлений

По заявлению Павла Дурова, команда модераторов Apple часто откладывает одобрение обновлений без видимых причин. В результате, обладатели смартфонов получают новые версии приложений через несколько дней или недель после их фактического выпуска.

Здесь предприниматель также отметил, что недавно вышедшее обновление Telegram тоже могло стать доступно пользователям раньше, чем оно появилось на маркетплейсе Apple.

Меньше приложений

Кроме 30% комиссии разработчики сталкиваются и с другими расходами в процессе работы: налоги, зарплаты, затраты на разработку, оборудование, маркетинг. Как отмечает Дуров, указанная комиссия составляет треть выручки от продажи приложения. Ее выплата приводит к тому, что часть разработчиков оказываются нежизнеспособны. И потребители не могут воспользоваться множеством полезных сервисов, которые так и не были выпущены.

Больше рекламы

«Так как Apple делает продажу дополнительных услуг пользователям на треть менее привлекательной для разработчиков, многим приложениям приходится показывать рекламу, чтобы как-то покрывать расходы», — рассказывает Павел Дуров.

Снижение качества приложений

Оно происходит также из-за недостатка средств у разработчиков, говорится в сообщении. Выплаченные комиссии могли бы идти на повышение качества приложений. Но в сложившейся ситуации авторы ПО не всегда могут найти ресурсы для совершенствования разработок.

Ранее Павел Дуров уже призывал бороться с монополией Apple. Также и многие разработчики критиковали правила App Store, так как они создают препятствия для развития.

Фото: Flickr