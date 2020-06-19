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Павел Дуров выразил надежду на развитие России в цифровой сфере

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Павел Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России. В своем телеграм-канале он поздравил пользователей мессенджера. 

Павел Дуров выразил надежду на развитие России в цифровой сфере

«Поздравляю всех российских пользователей Telegram с этим позитивным изменением — и надеюсь, что оно долгосрочно», — написал Дуров. 

Вот что изменится после разблокировки по словам создателя мессенджера:

  • вырастет стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории России;
  • прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram станут доступны без VPN.

Основатель мессенджера подчеркнул, что в плане сохранности личных данных ничего не изменится. Дуров назвал право на конфиденциальность и тайну личной переписки фундаментальным принципом Telegram во всех странах.

«Думаю, что разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов. Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере», — заявил Дуров.

Вчера Роскомнадзор снял ограничения доступа к мессенджеру. Telegram был заблокирован в России с 2018 года.

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