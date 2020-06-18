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Дуров против всех: создатель Telegram призвал устанавливать приложения в обход Apple и Google

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Создатель Telegram Павел Дуров раскритиковал подход Apple и Google к размещению приложений. В твиттере он написал, что компании берут «безумный» налог в размере 30% с каждой продажи цифровых продуктов. 

Дуров против всех: создатель Telegram призвал устанавливать приложения в обход Apple и Google

«[Из-за политики Apple Store и Google Play] пользователи платят высокие цены, стартапы и целые индустрии разрушаются или просто не появляются. Регуляторы уже десять лет закрывают глаза на этот абсурд», — отметил создатель Telegram.

Дуров призвал бороться с монополией компаний. Для этого он предложил пользователям устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений. По словам Дурова, процесс может быть похож на установку приложений на рабочий стол компьютера. 

В диалоге с пользователями Twitter Дуров добавил, что Apple и Google не должны ограничивать свободу миллиардов людей. Он отдельно отметил, что Apple Store берет высокий процент с продаж, применяет цензуру и страдает от недостатка приватности. 

Накануне основатель Telegram обвинил Facebook и Instagram в заработке на рекламе мошеннических схем, которые создают от его имени. 

«Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей», — написал Дуров в своем телеграм-канале

Дуров назвал ситуацию недопустимой и отметил, что «в интересах Facebook начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели». Он выразил надежду, что компания компенсирует пользователям ущерб, нанесенный действиями ее модераторов.

Кроме того, Дуров призвал пользователей Facebook и Instagram сохранять примеры распространения в соцсетях мошеннических рекламных объявлений. По его словам, эти свидетельства могут пригодиться в ходе возможных судебных процессов.

Фото: Flickr 

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