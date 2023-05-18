Павел Дуров опроверг уязвимость приложения Telegram для macOS

«Российские газеты пишут, что Telegram якобы "подтвердил уязвимость" в приложении для компьютеров от компании Apple. Это не так. Напротив, в нашем сообщении мы объяснили, что никакой уязвимости не было», — написал Дуров.

По его словам, заявленная «уязвимость» заключалась в следующем: «Если бы у злоумышленника уже был доступ к вашему компьютеру, он мог бы управлять вашей камерой и микрофоном через Telegram. Но если компьютер уже скомпрометирован, то доступ к микрофону через Telegram — меньшая из проблем, о которых стоит беспокоиться».

Как сообщалось ранее, слабое место в приложении мессенджера для macOS обнаружил инженер Google Ден Рева. Он сообщил, что в мессенджере найдена уязвимость, которая позволяет активировать камеру и микрофон.

Позднее российские СМИ со ссылкой на сообщение Telegram в Twitter написали, что компания подтвердила наличие проблемы. Дуров же заявил, что медиа неправильно поняли комментарий.

Основатель Telegram посетовал на то, что пользователи «в результате могут не придать значения настоящим угрозам».

«Например, в WhatsApp простого принятия звонка или просмотра видеозаписи было достаточно, чтобы злоумышленник получил полный доступ к вашему телефону. Из-за этой уязвимости WhatsApp становился шпионской программой, которая позволяла хакерам взломать любой смартфон с WhatsApp», — напомнил Дуров.

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