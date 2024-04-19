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Павел Дуров анонсировал донаты для авторов на базе блокчейна TON и продажу стикеров в виде NFT

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал донаты для авторов на базе блокчейна TON и продажу стикеров в виде NFT. Об этом он сообщил в ходе выступления на конференции Token 2048.

Павел Дуров анонсировал донаты для авторов на базе блокчейна TON и продажу стикеров в виде NFT
  • По его словам, в ближайшие недели в Telegram появятся донаты для авторов на базе блокчейна TON. Авторы подут получат 70% выручки. 
  • Также Telegram разрешит покупку цифровых товаров через Telegram.
  • Стикеры в Telegram можно будет приобрести или продать как NFT. NFT-художники смогут претендовать на 95% выручки.

В начале апреля Telegram представил крупное обновление, позволяющее каждому пользвателю запустить свой бизнес-аккаунт. Также у владельцев каналов появилась возможность получать 50% дохода от рекламы.

17 апреля вышло интервью Павла Дурова, в котором он рассказал о давлении Apple и Google на Telegram, возможности привлечь инвестиции в Telegram и планах по росту пользователей до 1 млрд до конца 2024 года. 

Фото: Скриншоты из выступления на конференции Token 2049.

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