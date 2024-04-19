Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал донаты для авторов на базе блокчейна TON и продажу стикеров в виде NFT. Об этом он сообщил в ходе выступления на конференции Token 2048.
- По его словам, в ближайшие недели в Telegram появятся донаты для авторов на базе блокчейна TON. Авторы подут получат 70% выручки.
- Также Telegram разрешит покупку цифровых товаров через Telegram.
- Стикеры в Telegram можно будет приобрести или продать как NFT. NFT-художники смогут претендовать на 95% выручки.
В начале апреля Telegram представил крупное обновление, позволяющее каждому пользвателю запустить свой бизнес-аккаунт. Также у владельцев каналов появилась возможность получать 50% дохода от рекламы.
17 апреля вышло интервью Павла Дурова, в котором он рассказал о давлении Apple и Google на Telegram, возможности привлечь инвестиции в Telegram и планах по росту пользователей до 1 млрд до конца 2024 года.
Фото: Скриншоты из выступления на конференции Token 2049.
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