Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал донаты для авторов на базе блокчейна TON и продажу стикеров в виде NFT. Об этом он сообщил в ходе выступления на конференции Token 2048.

Павел Дуров анонсировал донаты для авторов на базе блокчейна TON и продажу стикеров в виде NFT