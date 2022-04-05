Павел Дуров обеднел на $2 млрд, но поднялся в списке богатейших людей России на третье место

Потеря $2 млрд не помешала Павлу Дурову подняться на несколько строчек в списке богатейших людей России. Forbes оценил состояние основателя Telegram в $15,1 млрд и поставил его на третье место в своем ежегодном рейтинге. Другими участниками топ-5 стали металлурги.

Forbes опубликовал свежий рейтинг богатейших людей России. Третье место в нем занял основатель Telegram Павел Дуров. Журнал оценил его состояние в $15,1 млрд – на $2,1 млрд меньше, чем в 2021 году.

Потеря более чем 10% состояния не помешала Павлу Дурову подняться сразу на несколько строчек в ежегодном рейтинге самых богатых российских миллиардеров. В прошлом году Дуров занимал в нем девятое место, в этом году – третье.

Дуров, по оценке журнала, стал богаче, чем, например, Владимир Потанин, Леонид Михельсон, Алексея Мордашова, Вагита Алекперова, Алишера Усманова, Михаила Фридмана.

Богатейшим бизнесменов России Forbes назвал совладельца НЛМК Владимира Лисина с состоянием $18,4 млрд. Топ-5 замыкает бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов. Вместе с семьей он владеет состоянием в $13,2 млрд.

Богатейшим человеком планеты журнал назвал главу Tesla и SpaceX Илона Маска – он получил это звание впервые. Состояние Маска оценили в $291 млрд – он обошел ближайшего конкурента в лице экс-главы Amazon Джеффа Безоса на $48 млрд.

Фото на обложке: страница Павла Дурова в VK