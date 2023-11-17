Задолженность российского бизнеса впервые превысила отметку в 100 трлн рублей

Долги российских компаний впервые превысили отметку в 100 трлн рублей. С начала 2023 года показатель увеличился на 16%, пишут «Ведомости» со ссылкой на замглавы Федеральной налоговой службы Константина Чекмышева.
По состоянию на 1 августа общая сумма кредиторской задолженности составила около 103 трлн рублей. Выросла и дебиторская задолженность — с начала года на 14,4%, до 99 трлн рублей на 1 августа.
Эту тенденцию Чекмышев считает «не очень позитивной», поскольку она может усугубить ситуацию с увеличивающимся числом дел о банкротстве.
За первые полгода количество таких дел выросло на четверть, то 62 600 по состоянию на 1 июля. В начале года в производстве было 50 300 таких дел.
По итогам прошлого года кредиторская задолженность компаний была на уровне 89,192 трлн рублей, что на 17% больше, чем на конец 2021 года. При этом в 2021 году показатель вырос на 18% по сравнению с 2020.
По словам старшего директора по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игоря Смирнова, «кредиторка» представляет собой предоплаты и авансы, а это значит, что даже в сегодняшних реалиях сохраняется относительно высокое доверие к контрагентам.
Вместе с тем, уточняет эксперт, за кредиторской задолженностью могут стоять долговые обязательства, увеличение которых сложно назвать позитивным трендом.
Фото на обложке: Africa Studio /
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