Аркадий Дворкович покинет пост главы фонда «Сколково»

«Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия Председателя Фонда «Сколково» и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках "Большого Сколково"», — говорится в сообщении.

Дворкович занимал пост сопредседателя, а потом и председателя фонда с мая 2018 года.

РБК со ссылкой на источники сообщает, что его место может занять Игорь Дроздов — сейчас он председатель правления «Сколково».

14 марта в американском издании Mother Jones вышло интервью Аркадия Дворковича, в котором он выступил против военной операции России на Украине. После этого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» требует уволить Дворковича. В Кремле при этом прокомментировали, что это зависит от личного решения самого Дворковича.

Дворкович пришел в правительство в 2000 году, сначала он был советником главы Минэкономразвития, а потом его заместителем. В 2004 году он был назначен главой экспертного управления президента РФ, а через четыре года — помощником главы государства. С 2012 по 2018 год занимал в правительстве должность вице-премьера.



