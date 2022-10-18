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Иностранные авторы «Дзена» снова смогут выводить денежные средства от монетизации

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Платформа «Дзен» вернула возможность выводить средства от монетизации на банковские карты для иностранных авторов, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе сервиса.

Иностранные авторы «Дзена» снова смогут выводить денежные средства от монетизации

В связи с тем, что часть платежных сервисов оказалась недоступна в РФ, некоторые авторы не могли выводить средства.

«Мы тестировали несколько возможных вариантов, нам было важно, чтобы у всех авторов "Дзена" был равный доступ к получению средств от монетизации. Сегодня эта проблема решена», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Там уточнили, что резидентам России следует привязать карту банка-эмитента РФ. Нерезиденты имеют возможность привязать любую карту иностранного банка.

Трудности с выводом средств у иностранных авторов платформы начались весной текущего года.

В начале сентября корпорация VK провела сделку по приобретению контентных платформ «Дзен» и «Новости». Ранее площадки принадлежали «Яндексу». После этого VK запустила портал dzen.ru с контентом авторов «Дзена».

Фото на обложке: N ON NE ON / Shutterstock

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