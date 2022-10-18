Иностранные авторы «Дзена» снова смогут выводить денежные средства от монетизации

Платформа «Дзен» вернула возможность выводить средства от монетизации на банковские карты для иностранных авторов, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе сервиса.

В связи с тем, что часть платежных сервисов оказалась недоступна в РФ, некоторые авторы не могли выводить средства.

«Мы тестировали несколько возможных вариантов, нам было важно, чтобы у всех авторов "Дзена" был равный доступ к получению средств от монетизации. Сегодня эта проблема решена», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Там уточнили, что резидентам России следует привязать карту банка-эмитента РФ. Нерезиденты имеют возможность привязать любую карту иностранного банка.

Трудности с выводом средств у иностранных авторов платформы начались весной текущего года.

В начале сентября корпорация VK провела сделку по приобретению контентных платформ «Дзен» и «Новости». Ранее площадки принадлежали «Яндексу». После этого VK запустила портал dzen.ru с контентом авторов «Дзена».

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