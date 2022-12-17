Платформу «Дзен.Новости» включили в реестр новостных агрегаторов

«Дзен.Новости» внесли в реестр новостных агрегаторов, обнаружила «Роскомсвобода». Изменения в реестре появились 8 декабря.
В сентябре VK купила у «Яндекса» площадки «Новости» и «Дзен». Вместе с тем «Яндексу» перешел сервис доставки Delivery Club, которым ранее владела VK.
В реестре новостных агрегаторов числятся также «Новости@MailRu», «Рамблер/новости» и «СМИ2». Как пишет «Роскомсвобода», до сделки «Яндекса» и VK в реестр не вносили никаких изменений на протяжении пяти лет.
Ранее платформа «Дзен» восстановила для зарубежных авторов возможность выводить средства от монетизации контента.
Фото на обложке: Unsplash
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