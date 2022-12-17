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Платформу «Дзен.Новости» включили в реестр новостных агрегаторов

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Дзен.Новости» внесли в реестр новостных агрегаторов, обнаружила «Роскомсвобода». Изменения в реестре появились 8 декабря.

Платформу «Дзен.Новости» включили в реестр новостных агрегаторов

В сентябре VK купила у «Яндекса» площадки «Новости» и «Дзен». Вместе с тем «Яндексу» перешел сервис доставки Delivery Club, которым ранее владела VK.

В реестре новостных агрегаторов числятся также «Новости@MailRu», «Рамблер/новости» и «СМИ2». Как пишет «Роскомсвобода», до сделки «Яндекса» и VK в реестр не вносили никаких изменений на протяжении пяти лет.

Ранее платформа «Дзен» восстановила для зарубежных авторов возможность выводить средства от монетизации контента.

Фото на обложке: Unsplash

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