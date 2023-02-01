Джуны в России стали зарабатывать на 13% меньше

В январе 2023 года средняя зарплата IT-разработчиков заметно сократилась. Начинающему специалисту (джуну) работодатели стали предлагать примерно 100 тыс. рублей, это на 13%, чем в 2022 году. Зарплата пециалистов среднего уровня (мидл) также снизилась на 11% до 160 тыс. рублей. Высококвалифицированным разработчикам (сеньорам) работодатели стали предлагать на 4% больше, их зарплаты выросли до 250 тыс. рублей в месяц.

На коррекции зарплат сказался приток джунов, который наблюдается с весны 2022 года. Соотношение резюме на одну IТ-вакансию сейчас достигло почти 4, а в начале 2022 года было 1,8, сообщил «Ведомостям» представитель HeadHunter.

Это выразилось в снижении медианы предлагаемой зарплаты, т. е. присутствует некоторый демпинг со стороны кандидатов в плане качества навыков и ожидаемых зарплат, на который и реагируют работодатели.

На сокращение зарплат разработчиков обратили внимание и IT-компании. Они объясняют это уходом с российского рынка зарубежных компаний и высвобождением большого числа кадров, сказал исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

Несколько лет назад работодатели в IT говорили, как много плюсов они видят от работы с джунами. И хотя сегодня спрос на специалистов такого уровня упал — по данным HeadHunter, лишь 16% компаний сегодня готовы рассмотреть начинающих IT-специалистов, имеющих за плечами только онлайн-курсы, — компании по-прежнему готовы принять их. Но уже на новых условиях. О том, где набраться опыта и чем заполнить резюме, чтобы получить оффер — можно прочесть здесь.

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