«Я джун и ищу работу в IT»: где получить опыт и чем заполнить резюме, чтобы получить оффер

Например, если в вашем резюме несколько строчек будут рассказывать о стажировках и успешных кейсах, шансы получить оффер сильно возрастут. А где прокачать навыки и попрактиковаться, чтобы быть более конкурентоспособным, рассказала Полина Кондакова, руководитель отдела подбора персонала iFellow.

Несколько лет назад работодатели в IT говорили , как много плюсов они видят от работы с джунами. И хотя сегодня спрос на специалистов такого уровня упал — по данным HeadHunter, лишь 16% компаний сегодня готовы рассмотреть начинающих IT-специалистов, имеющих за плечами только онлайн-курсы, — компании по-прежнему готовы принять их. Но уже на новых условиях.

Решение: наращивание скилов и накопление опыта

Соискателей вакансии Junior-разработчика можно разделить на две категории:

Те, кто осознанно идет к своей цели, со школы учится программированию, участвует в олимпиадах и стажерских программах, поступает на профильные кафедры в вузах.

Многие такие специалисты уже на первых курсах вузов начинают стажироваться в ИТ-компаниях, нарабатывают опыт и впоследствии оказываются востребованными — их берут, например, на масштабные проекты, в которых требуются базовые умения и навыки. Прокачка скилов для них — только вопрос времени.Часто они проходят месячные курсы и полагают, что их сразу же возьмут на работу с достойной зарплатой. Это заблуждение формируется некоторыми онлайн-школами, стремящимися набрать более широкую аудиторию. На самом деле, конечно, все не так просто.

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В последнее время на фоне востребованности ИТ-профессий в России действительно появилось огромное количество онлайн-школ, где студентам предлагаются в основном записанные лекции и домашние задания в электронном формате.

Вероятно, это не самый плохой способ получить базовые знания, но их будущему джуну будет явно недостаточно, чтобы практиковаться, развиваться в профессии и рассчитывать на серьезный карьерный рост.

Для дополнительного самообразования есть все необходимые ресурсы.

Например:

Еще один вариант получить необходимые навыки — уроки с практикующим специалистом уровня Senior. Занятия с наставником обычно платные, программа строится с учетом индивидуальных особенностей, много внимания уделяется именно самостоятельному решению задач.

Наставник может помочь принять участие в подходящем хакатоне (кстати, их можно самостоятельно искать на хакатоны.рф) и заодно проверить свой уровень, взять в менторинг на свои pet-проекты.

За счет таких активностей и максимального погружения удается достичь результатов в достаточно короткий срок — от трех месяцев. Наставника можно найти на площадках:

Getmentor,

CyberForum,

Telegram-бот No Flame No Game.

Кроме того, необходимо научиться правильно анализировать свои сильные и слабые стороны, а также ошибки после провальных собеседований.

Нередко приходится сталкиваться с тем, что соискатель считает себя легкообучаемым и заявляет, что готов на все ради устройства на работу, а на деле не может подготовиться к собеседованию или почитать дополнительные материалы.

Где искать работу

Когда наша компания ищет джунов, мы размещаем вакансии на этих площадках:

При поиске первой работы лучше всего использовать сразу несколько вариантов: разместить вакансию на HeadHunter, мониторить Telegram-каналы, следить за лентой новостей в соцсетях.

Полезно зарегистрироваться в LinkedIn, максимально подробно заполнить свою страницу и подписаться на рекрутеров и HR-специалистов из разных компаний, как крупных, так и более мелких — они постоянно публикуют вакансии для джунов и анонсы стажировок.

Как стать востребованным сотрудником

Начинать нужно с анализа собственных скилов, особенно hard skills.

Чтобы претендовать на внимание работодателя, требуется некий «обязательный минимум» навыков. Например, для программиста это знание одного или нескольких языков программирования, понимание работы баз данных, владение прикладными инструментами вроде Docker и Git.

Резюме соискателя должно быть емким и понятным, с описанием теоретических знаний и практических проектов, если они есть.

Откликаться стоит на вакансии, релевантные опыту или на такие, для которых вам совсем немного не хватает навыков, но вы сможете самостоятельно и быстро прокачать их, приступив к работе.

В вакансии обычно указан портрет идеального соискателя, но берут, как правило, кандидатов не со всеми перечисленными навыками. Итоговое решение принимается в зависимости от того, как прошли все этапы собеседования.

В зависимости от направления, уровня подготовки и стека задач работодателя, джун может рассчитывать на среднюю зарплату 50-100 тысяч рублей на руки.

Не стоит забывать и сопроводительных письмах.

При этом не надо делать шаблон для всех вакансий подряд — везде разные требования к кандидату и лучше выделять в письме несколькими предложениями именно тот опыт, который релевантен для компании.

Всегда необходимо готовиться к собеседованию:

изучите информацию о компании, чтобы иметь полное представление о ней и задать вопросы рекрутеру и менеджеру;

заранее решите, что хотели бы рассказать о себе — в 90% собеседованиях звучит этот вопрос, и к нему важно быть готовым;

если предстоит собеседование с техническими заданиями, то поищите примеры, как их проходят коллеги.

Скорее всего, большинство вопросов будут повторяться. Сейчас в записи доступно очень много открытых собеседований по разным стекам. Можно спокойно заранее изучить и повторить материал, чтобы чувствовать себя намного увереннее.

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Недостаточно просто закончить курсы и рассылать резюме на все подходящие вакансии. Тем более, что поиски могут сильно затянуться.

В гонке за карьерой нужно ускоряться в несколько раз:

изучать платформы по поиску сотрудников и профильные аккаунты компаний в соцсетях, Telegram-каналы с вакансиями, профильные сообщества;

Стоит обратить внимание на Twitter — там очень часто можно найти себе ментора или стажировку.

брать любые реальные проекты и подпроекты (благо их сейчас тоже хватает);

проходить стажировки. Даже несколько часов практики в неделю в течение двух-трех месяцев помогут прокачаться, положить в портфолио хороший проект и тем самым сузить воронку по откликам и офферам;

не стоит забывать и о развитии soft-skills — работодатели особенно ценят умение кандидатов работать в команде и договариваться с коллегами, самодисциплину, навыки самообучения.

Чтобы попасть в нужное сообщество, советую больше общаться и задавать вопросы на тех же обучающих курсах. Ну и просто уметь пользоваться поисковиком.

Главное — четко понимать, чего ты ждешь от профессии и работы, что уже умеешь, чему еще только предстоит научиться, и как, используя множество возможностей, можно себя реализовать.

Это кстати относится и к выпускникам вузов. Уверенно выйти на рынок смогут только те из них, кто к последнему курсу уже имеет хотя бы шесть-восемь месяцев практического опыта и одну-две строчки в резюме. В этом случае место для инициативного джуна с горящими глазами найдется обязательно.

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Когда джун все же проходит все этапы отбора и попадает в компанию, ему нужно быть готовым к самостоятельной работе, а не только под руководством опытных коллег и начальства.

Несамостоятельность — еще одна проблема начинающих специалистов.

Самое главное — уметь пользоваться поисковиками, не бояться задавать вопросы, просить совета, справляться с простыми типовыми задачами и проявлять инициативу.

Энергичность, нестандартное мышление, коммуникабельность и свежие идеи повышают шансы быстро перейти на следующий уровень.

На кого бизнес будет делать ставку в 2023 году

Тем, кто только задумывается об IT-карьере, я рекомендую предварительно изучать, кто сегодня нужен рынку. Исходя из общерыночных тенденций в следующем году, продолжит расти спрос на:

Java- и Go-программистов;

мобильных разработчиков;

специалистов по автоматизированному и нагрузочному тестированию.

Как вариант — если человек просто хочет в ИТ, но не знает, куда именно, — помимо разработки можно рассмотреть:

бизнес-аналитику;

информационную безопасность;

работу с российским ПО.

К примеру, сейчас у наших заказчиков большой спрос на сотрудников, которые уже внедряли и сопровождали российское ПО. Это связано с необходимостью миграции на отечественные платформы и системы.

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Конечно, все эти специальности требуют от соискателя определенного опыта. Но практика показывает, что с соответствующими soft-skills (например, аналитическим мышлением) нарастить hard-skills и и добиться успеха в них вполне реально.

Особенно это касается отечественного системного и прикладного ПО — в этом направлении работает огромное количество учебных центров.

Как новичку сделать карьеру в IT

Понять, что IT — это большое количество самых разнообразных профессий. И какую бы вы ни выбрали — она должна быть по душе.

Проанализировать, кого сегодня ищут компании, с какими стеками технологий они работают.

Получить теоретическую базу, не ограничиваясь образовательными курсами.

Пройти различные стажировки и обучающие программы от компаний.

Пополнять портфолио реальными проектами. Если возможно — расширять скилы, изучать новые языки программирования, инструменты DevOps.

Не бояться собеседований и тестовых заданий. В любом случае они помогают прокачивать навыки.

И самое важное — нужно быть готовым много учиться и развиваться, ведь «чтобы только оставаться на месте, нужно бежать со всех ног, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!»

Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab