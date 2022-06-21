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Попасть в IT не-айтишнику: как сделать это в 2022 году?

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Вероника Еликова
Вероника Еликова

Директор по персоналу «Т1 Интеграции»

Алина Алещенко

Рынок труда активно трансформируется. Его новые контуры пока только определяются, но очевидно: есть отрасли, которым безработица не грозит, например, IT. Благодаря беспрецедентному вниманию государства, обещающего льготные условия кредитования, отсрочку от армии и прочие бонусы, и растущему рыночному дефициту специалистов, IT-компании становятся самым перспективным вариантом для трудоустройства.

Можно ли в них построить карьеру человеку, прежде не работавшему в высокотехнологичной сфере? Да, считает Вероника Еликова, директор по персоналу «Т1 Интеграции». И объясняет, почему кризис — хорошее время для нового карьерного старта.

Попасть в IT не-айтишнику: как сделать это в 2022 году?

Минцифры прогнозирует, что нарастающий все последние годы дефицит ИТ-специалистов к 2027 году достигнет двух миллионов человек.

Ускоренный курс страны на импортозамещение спровоцировал увеличенный спрос на кадры, который не удовлетворяется даже за счет перетока сотрудников из ИТ-компаний, покидающих отечественный рынок. Бизнес, для которого ИТ — основная, а не поддерживающая функция, продолжает активный найм. Приведу пример: мы с конца февраля уже наняли около 600 человек.

Большинство компаний готовы рассматривать кандидатов с различным уровнем опыта и даже совсем без него. Это опровергает живучий стереотип, что в ИТ берут только «технарей» с профильным образованием и сфера закрыта для тех, кто не знает языки программирования.

На самом деле для очень многих ИТ-профессий не обязательно глубокое знание математики. И кризис — самое подходящее время для входа в отрасль, ведь работодатели готовы самостоятельно обучать будущих сотрудников и открывают стажерские программы, обеспечивая понятный карьерный и финансовый рост для людей.

 

Какие профессии в ИТ-компаниях есть для не-айтишников?

Тестировщик (QA-инженер, инженер по тестированию)

Что делать: проверять корректность созданного разработчиками программного продукта или приложения, имитируя активность пользователей. Отличный старт в ИТ, так как далее на этом базисе можно быстро наращивать компетенции для других профессий — того же программирования или дальше двигаться в направлении UX-, UI-специалиста. 

Уровень зарплаты: от 50 тыс. руб. для начинающих тестировщиков до 150+ тыс. руб. для опытных. 

Специальные навыки: не требуются, но нужно уверенно владеть ПК. При устройстве на работу могут также потребоваться навыки тестирования веб- и мобильных приложений, проектирования тестов, работы с базами данных (на уровне основных SQL-запросы). 

Срок обучения: минимальное время, за которое можно освоить базовый набор навыков, — 4 месяца. Порой им учат прямо в компании. И, кстати, новичков в тестировании любят: иногда они находят самые интересные и неожиданные ошибки.

С чего начать: подобрать программу обучения или переобучения внутри ИТ-компании. Сегодня на них принимают не только студентов с профильным образованием, но и уже состоявшихся специалистов из других отраслей: релевантный опыт в этом случае не главное. Чаще всего после такого обучения организация предоставляет возможность трудоустройства. Еще один сценарий освоения профессии — специализированные курсы.

Кому подойдет: усидчивым, вдумчивым, любителям погружаться в детали и находить «узкие места».

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UX-, UI-дизайнер (дизайнер интерфейсов)

Что делать: проектировать внешний облик сайтов или приложений, придумывать расположение кнопок, рисовать меню сайтов, а для этого — проводить исследования аудитории и пользовательского опыта.

Уровень зарплаты: от 50 до 170 тыс. руб.

Специальные навыки: это не творческий дизайн или рисование, поэтому не обязательно иметь художественные навыки. Плюсом будет владение графическими программами и программами-конструкторами.

Срок обучения: обычно от 6 месяцев до 1 года. Есть как бесплатные курсы, так и платные.

С чего начать: пройти бесплатные курсы по использованию основных графических программ и программ-конструкторов. Даже если вы поймете, что ошиблись с выбором направления, ваши финансы не пострадают.

Кому подойдет: тем, кто любит все улучшать, склонен к анализу, думает об удобстве сервисов и продуктов для конечного пользователя.

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Frontend-разработчик 

Профессия уже для «технарей».

Что делать: «оживлять» макеты сайтов, придуманные дизайнерами и архитекторами. Уже давно никто не создает сайты каждый раз с нуля: специалисты используют готовые наборы функций и инструментов. Их можно достаточно легко и быстро освоить.

Уровень зарплаты: для опытных сотрудников может доходить до 200-300 тыс. руб. 

Специальные навыки: владение HTML, JavaScript и CSS.

Срок обучения: от 1 года. 

С чего начать: тем, кто не имеет навыков в программировании, можно посоветовать начать с изучения HTML и работы web-сайтов с помощью видео-туториалов в открытом доступе или книг. Далее следует подобрать программу обучения или переобучения внутри ИТ-компании, либо платные курсы.

Кому подойдет: тем, кто уверен, что хочет развиваться в ИТ и готов инвестировать время в обучение. Тем, кто хорошо налаживает коммуникацию и понимает людей — такой специалист является связующим звеном между дизайнерами и back-end разработчиками.

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Project или Product менеджер 

Это мастера на все руки. Project manager больше сконцентрирован на реализации согласованного плана задач и следит за прогрессом проекта в целом. Product manager — это, скорее, предприниматель: отвечает за весь цикл жизни продукта — от разработки до вывода на рынок и получения прибыли.

Что делать: управлять людьми и командами, отвечать за бюджетирование, планирование, ведение переговоров.

Уровень зарплаты: может сильно варьироваться в зависимости от уровня проектов, в среднем на middle-уровне — 200 тыс. руб. в месяц.

Специальные навыки: помимо менеджерских компетенций, нужно будет также осваивать современные методологии реализации проектов, такие как agile или kanban.

Срок обучения: в среднем — 6 месяцев, но важно помнить, что для успешной карьеры нужно освоить достаточно много смежных знаний: основы составления бизнес-плана, расчета эффективности продукта, проведения маркетинговых исследований (для определения потребностей рынка и клиентов), основы маркетинга для продвижения продукта, а также прокачать менеджерские навыки.

С чего начать: если вы уже имеете опыт управления продуктами или проектами, то остается добавить ИТ-специфику в свои знания, понимание потребностей клиентов в ИТ. В противном случае рекомендуется подобрать профильный платный курс.

Кому подойдет: тем, у кого уже есть опыт в управлении проектами в других сферах, так как принципы универсальны.

Кроме того, в ИТ-компании требуются и другие специалисты: HR, PR, маркетинг, финансисты, юристы, продавцы… Цифровой бизнес, как правило, имеет большой бэк-офис — для его сотрудников ИТ-специфика не сильно критична, либо ее можно быстро наработать.

Например, юристам потребуется сделать больше акцент на работу с интеллектуальным правом, HR-специалистам изучить карьерные треки для ИТ, специфику рекрутмента, продавцам вникнуть в потребности клиентов в ИТ-продуктах. Так что сценариев перехода больше.

 

На живых примерах

В нашей группе компаний есть пример, когда сотрудница таможни, работавшая на досмотре грузов, а по образованию специалист по зубным имплантам, стала высококлассным тестировщиком после прохождения стажировки. А один из ценных фронтендеров — по образованию юрист, на протяжении карьеры возглавлял несколько предприятий и даже кладбище. Потом увлекся изучением программирования и в итоге перешел в ИТ.

В нашей практике нередки случаи, когда сотрудники совершают внутренний переход из обслуживающих подразделений в основные.

Например, сотрудница HR-службы, которая отвечала за запуск корпоративного портала, во время написания ТЗ для дизайнеров и разработчиков так погрузилась в процесс, что перешла в чисто айтишное подразделение и теперь занимается развитием функционала и удобства программных продуктов, что не требует специфических ИТ-знаний. 

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Понятный карьерный и финансовый рост — обычно главный стимул межотраслевого перехода для сотрудников. Мы видим это в нашем нижегородском филиале.

В этом городе исторически много объединенных центров обслуживания: крупный бизнес обычно размещает здесь корпоративную бухгалтерию. И программа по переобучению бухгалтеров на 1С-разработчиков дает хорошие результаты: грамотных пользователей этих систем мы переводим на другую сторону.

У людей растет заработок и уверенность в завтрашнем дне, так как под угрозой автоматизации они могут лишиться прежних рабочих мест.

Старт карьеры в ИТ обычно занимает около 6 месяцев, причем можно учиться и одновременно работать уже в той компании, которую вы видите своим работодателем, так как сегодня все крупные ИТ-игроки запускают образовательные и стажерские программы.

В любом случае — оно стоит того, чтобы попробовать. Тем более что сегодня есть целый набор профессий, для которых не нужно специализированное техническое образование.

Фото на обложке: Shutterstock / Panuwatccn

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