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Сеть доставки роллов «Ёбидоёби» запустила франшизу «для самых смелых» за 1 рубль

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сеть доставки суши «Ёбидоёби» запустила франшизу за 1 рубль. Ранее компанию в судебном порядке обязали сменить название – это решение сеть оспорила и отметила, что оно касается только юрлица, а не названия самой сети.

Сеть доставки роллов «Ёбидоёби» запустила франшизу «для самых смелых» за 1 рубль

Компания «Ёбидоёби», которую 10 апреля суд обязал сменить название юридического лица, оспорила это решение, сообщил представитель сети. С жалобой на бренд обратилась красноярская межрайонная инспекция ФНС.

В «Ёбидоёби» пояснили, что судебное решение касается только названия юридического лица, но не имеет отношения к названию самой сети. 

«ФНС ссылается на то, что у потребителя складываются неоднозначные ассоциации, однако название юрлица никак не взаимодействует с потребителями», – сообщили в «Ёбидоёби».

Компания подаст апелляцию на решение Арбитражного суда Красноярского края и не будет переименовывать юрлицо, пока не получит окончательное решение.

Вместе с тем «Ёбидоёби» предложила открыть франшизу по цене 1 рубль в городах, где еще нет ресторанов сети. Это позволит сэкономить 390 тыс. рублей на покупке франшизы, уточнили в компании.

В ноябре 2022 года «Ёбидоёби анонсировала открытие франшиз в странах релокации россиян, среди которых Казахстан, Турция, Армения, Грузия, Кипр, Азербайджан, Кипр, Израиль, Таиланд, ОАЭ.

Фото на обложке: KarepaStock / Shutterstock

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