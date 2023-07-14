«Пойдет на пользу крупным игрокам»: бизнес об антимонопольном регулировании маркетплейсов

Опрошенные RB.RU представители рынка электронной торговли считают, что новый закон коснется преимущественно крупных игроков и сделает рынок прозрачнее, если будет доработан. Конкурировать с универсальными маркетплейсами малым игрокам будет по-прежнему непросто.

10 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об антимонопольном регулировании маркетплейсов и агрегаторов. Он вводит ряд ограничений для работы площадок.

Что изменится с 1 сентября:

Маркетплейсам с годовой выручкой более 2 млрд рублей, возможностью недопуска или удаления продавцов с площадки, с долей проходящих через площадку сделок выше 35% от общего рынка запретят:

устанавливать минимальную и максимальную цену на товар;

устанавливать разную цену на один и тот же товар;

устанавливать минимальную и максимальную стоимость своих услуг;

навязывать невыгодные условия договора или не заключать его по необоснованным причинам.

Сооснователь и генеральный директор маркетплейса локальных брендов Flowwow Вячеслав Богдан считает, что в большей степени новый закон коснется крупных игроков рынка, таких как Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет». По словам Богдана, «некоторым из этих маркетплейсов регулирование пойдет на пользу».

«Что касается небольших площадок, то у них вряд ли что-то существенно изменится: конкурировать с универсальными маркетплейсами в тех вертикалях, где они особенно сильны, будет по-прежнему непросто. Резкого оттока или притока продавцов, на мой взгляд, не будет», — считает предприниматель.

Генеральный директор бренда детской одежды «Кофтеныши» Александр Блохин (компания торгует на Ozon и Wildberries) отмечает наличие в законе «обтекаемых» формулировок, которые формально несложно обойти.

«На маркетплейсах и агрегаторах цену чаще всего устанавливает не сама площадка, а продавец — будь то поставщик, таксопарк или ресторан. Что такое невыгодные условия договора, также не определено. Как можно ограничить свободу заключения договора, который чаще всего является офертой, впрочем, как и установить невозможность устанавливать маркетплейсу цены на свои услуги, также не ясно», — говорит эксперт.

По словам Блохина, в России уже есть регуляция отрасли торговли: «То, чего мне хотелось бы еще добавить к 2023 году, так это соразмерность санкций для поставщиков со стороны маркетплейса».

Блохин, как и гендиректор Flowwow Вячеслав Богдан, согласен, что закон никак не повлияет на количество поставщиков маркетплейсов, ни крупных, ни мелких. «Все как смотрели на экономику и риски, так и будут смотреть. До тех пор, пока не выработается четкая правоприменительная практика, — считает он. — Но если закон будет доработан, то это приведет к прозрачности среды».

В Ozon, Wildberries, Lamoda, «Яндекс.Маркет» не прокомментировали изменения.

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