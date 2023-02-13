В Hoff подсчитали, сколько россияне экономят на скидках

Эксперты мебельного ритейлера Hoff подсчитали, сколько россияне экономят на скидках. В том, что они специально ждут акций и распродаж, чтобы купить желаемый товар, признались половина участников исследования. В то, что скидки – это маркетинговая уловка, верят только 12% респондентов.
Hoff проводил исследование по результатам 2022 года. Чаще всего россияне покупали по скидкам:
- продукты питания (52%);
- одежду (44%);
- аксессуары для дома (40%);
- мебель (34%).
Почти половина респондентов прибегают к помощи агрегаторов по поиску скидок, чтобы найти нужный товар с дисконтом. Большинство опрошенных (70%) узнают об акциях у кассы в магазине или информационном бюллетене.
74% респондентов пользуются скидками для экономии бюджета, каждый второй опрошенный осознанно ждет периода акции, чтобы купить желаемый товар. 12% участников исследования не верят в акции, считая их уловкой маркетологов.
По итогам 2022 года, благодаря скидкам 20% ответивших смогли сэкономить до 500 рублей, до 2000 рублей – треть респондентов, до 5000 рублей – около четверти опрошенных.
Hoff провел опрос среди 1,3 тыс. россиян старше 18 лет из всех городов России.
Фото на обложке: Urbanscape /
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