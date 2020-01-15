EdTech-акселератор ED2 начал пятый набор стартапов из России и СНГ

EdTech-акселератор ED2 объявил пятый набор образовательных стартапов из России и стран СНГ для участия в отраслевой программе. Об этом Rusbase сообщил представитель акселератора.

К участию приглашаются предприниматели, работающие в сферах:

дошкольного образования;

школьного образования;

профессионального образования;

корпоративного образования;

дополнительного образования;

HR-tech и Talent-tech.

По словам генерального директора ED2 Натальи Царевской-Дякиной, организаторы ожидают, что в новом наборе акселератора участники сфокусируют внимание на экономических показателях своего бизнеса. Она отметила, что основная цель программы — увеличение количества клиентов, контрактов и показателей конверсии стартапов-участников проекта.

ED2 провел уже четыре набора акселератора. Последний завершился в декабре 2019 года. По итогам программы грант в размере 3 млн рублей получила платформа автоматизации учебной деятельности DigEd.

Программа реализуется при поддержке «Ростелекома», оператором выступает компания GVA.

Участие в программе бесплатное. Для обучения в ED2 нужно подать заявку по ссылке до 29 февраля.

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