EdTech-акселератор ED2 начал пятый набор стартапов из России и СНГ
EdTech-акселератор ED2 объявил пятый набор образовательных стартапов из России и стран СНГ для участия в отраслевой программе. Об этом Rusbase сообщил представитель акселератора.
К участию приглашаются предприниматели, работающие в сферах:
- дошкольного образования;
- школьного образования;
- профессионального образования;
- корпоративного образования;
- дополнительного образования;
- HR-tech и Talent-tech.
По словам генерального директора ED2 Натальи Царевской-Дякиной, организаторы ожидают, что в новом наборе акселератора участники сфокусируют внимание на экономических показателях своего бизнеса. Она отметила, что основная цель программы — увеличение количества клиентов, контрактов и показателей конверсии стартапов-участников проекта.
ED2 провел уже четыре набора акселератора. Последний завершился в декабре 2019 года. По итогам программы грант в размере 3 млн рублей получила платформа автоматизации учебной деятельности DigEd.
Программа реализуется при поддержке «Ростелекома», оператором выступает компания GVA.
Участие в программе бесплатное. Для обучения в ED2 нужно подать заявку по ссылке до 29 февраля.
Фото: Unsplash
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