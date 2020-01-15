Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

EdTech-акселератор ED2 начал пятый набор стартапов из России и СНГ

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

EdTech-акселератор ED2 объявил пятый набор образовательных стартапов из России и стран СНГ для участия в отраслевой программе. Об этом Rusbase сообщил представитель акселератора.

EdTech-акселератор ED2 начал пятый набор стартапов из России и СНГ

К участию приглашаются предприниматели, работающие в сферах:

  • дошкольного образования;
  • школьного образования;
  • профессионального образования;
  • корпоративного образования;
  • дополнительного образования;
  • HR-tech и Talent-tech.

По словам генерального директора ED2 Натальи Царевской-Дякиной, организаторы ожидают, что в новом наборе акселератора участники сфокусируют внимание на экономических показателях своего бизнеса. Она отметила, что основная цель программы — увеличение количества клиентов, контрактов и показателей конверсии стартапов-участников проекта.

ED2 провел уже четыре набора акселератора. Последний завершился в декабре 2019 года. По итогам программы грант в размере 3 млн рублей получила платформа автоматизации учебной деятельности DigEd.

Программа реализуется при поддержке «Ростелекома», оператором выступает компания GVA.

Участие в программе бесплатное. Для обучения в ED2 нужно подать заявку по ссылке до 29 февраля.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

15 января 2020

Graduate Programme 2020

15 января 2020

Open Innovations Startup Tour

19 января 2020

Олимпиада по программированию

28 января 2020

Moscow Travel Hack

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

17 января 2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

21 января 2020

Лидерство в управлении изменениями

28 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

15 января 2020

Graduate Programme 2020

15 января 2020

Open Innovations Startup Tour

19 января 2020

Олимпиада по программированию

28 января 2020

Moscow Travel Hack

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

17.01.2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

21.01.2020

Лидерство в управлении изменениями

28.01.2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

20 января — 27 июня 2020

Сколково Практикум

20 января — 27 мая 2020

«Энергия HR». Программа развития HR и бизнес руководителей

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ