«Яндекс.Еда» и Delivery Club запустили доставку из «Вкусно — и точка»

Заказы из сети «Вкусно — и точка» теперь можно делать в «Яндекс.Еде» и Delivery Club, говорится в сообщении «Яндекса», которому принадлежат оба сервиса доставки.
В сервисах доступно более 150 блюд и напитков из меню этих предприятий — бургеры, стартеры, картофель, горячий кофе и другое.
Доставка займет около получаса, также можно оформить заказ с самовывозом (в этом случае время готовности заказа составит 15 минут).
Сервисы распределяют заказы так, чтобы их получали курьеры, которые находятся ближе всего к нужному ресторану. «Еда» и Delivery Club также планируют привлекать к доставке курьеров сторонних логистических партнеров.
Сделать заказ во «Вкусно — и точка» через сервисы уже можно в части ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Калининграде, Смоленске, Твери и других городах России.
В следующем году «Еда» будет использовать в предприятиях «Вкусно — и точка» технологию IoT, которая позволяет определить, когда курьер приходит за заказом в ресторан и забирает его.
Фото на обложке: «Яндекс»
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