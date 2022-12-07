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«Яндекс.Еда» и Delivery Club запустили доставку из «Вкусно — и точка»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Заказы из сети «Вкусно — и точка» теперь можно делать в «Яндекс.Еде» и Delivery Club, говорится в сообщении «Яндекса», которому принадлежат оба сервиса доставки.

«Яндекс.Еда» и Delivery Club запустили доставку из «Вкусно — и точка»

В сервисах доступно более 150 блюд и напитков из меню этих предприятий — бургеры, стартеры, картофель, горячий кофе и другое.

Доставка займет около получаса, также можно оформить заказ с самовывозом (в этом случае время готовности заказа составит 15 минут).

Сервисы распределяют заказы так, чтобы их получали курьеры, которые находятся ближе всего к нужному ресторану. «Еда» и Delivery Club также планируют привлекать к доставке курьеров сторонних логистических партнеров.

Сделать заказ во «Вкусно — и точка» через сервисы уже можно в части ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Калининграде, Смоленске, Твери и других городах России.

В следующем году «Еда» будет использовать в предприятиях «Вкусно — и точка» технологию IoT, которая позволяет определить, когда курьер приходит за заказом в ресторан и забирает его.

Фото на обложке: «Яндекс»

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