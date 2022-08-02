«Яндекс.Еда» запустила круглосуточную экспресс-доставку лекарств

Для пользователей «Яндекс.Еды» появилась возможность заказа безрецептурных лекарств и БАДов круглосуточно с доставкой от 20 минут. Об этом говорится в сообщении сервиса. «Еда» запустила услугу совместно с «Маркетом».
Ассортимент сервиса насчитывает до 5 тыс. препаратов из аптечных сетей «Доктор Столетов», «Самсон-Фарма», «Диалог», «СуперАптека» и «Озерки», с которыми работают «Еда» и «Маркет».
Для доставки будут доступны безрецептурные препараты, БАДы, витамины, аптечная косметика и средства гигиены. Расширенный ассортимент лекарственных средств, в том числе рецептурные препараты для самовывоза из аптек, можно заказать на «Яндекс.Маркете».
Доставка заказа в радиусе пешей доступности от аптеки на сумму до 999 рублей будет стоить 149 рублей, от 999 рублей — бесплатно. Оформить доставку препаратов можно в Москве и ближнем Подмосковье, в том числе в удаленных от аптек районах города и области.
Позднее «Яндекс» организует такую доставку в других городах-миллионниках страны, где присутствует «Еда».
В конце июля ночную экспресс-доставку лекарств для жителей Москвы и Санкт-Петербурга запустил Delivery Club.
Фото на обложке: Unsplash
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