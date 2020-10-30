«Яндекс.Еда» запустила новые меры поддержки ресторанов в виде денежных выплат и электронного меню

«Яндекс.Еда» объявила о запуске дополнительных мер по поддержке ресторанов. Сервис предоставит денежные выплаты заведениям при переквалификации их сотрудников в курьеров и поможет им перейти на электронное меню для заказов в зале. Об этом Rusbase рассказал представитель сервиса.

Дополнительные меры разработаны совместно с Профессиональным ресторанным альянсом и его руководителем Дмитрием Левицким.

«Яндекс.Еда» предложит ресторанам, которые столкнулись с вынужденным закрытием залов или сокращением количества гостей, переквалификацировать часть персонала в курьеров. Сотрудники смогут работать на партнеров сервиса или напрямую сотрудничать с «Едой» в качестве самозанятых.

За каждого привлеченного курьера, который отработает на заказах сервиса не меньше пяти дней, рестораны получат до 4,5 тысячи рублей от «Яндекс.Еды».

Сервис также откроет ресторанам возможность перейти на электронное меню для заказов в зале. Заведения смогут создать специальный QR-код в личном кабинете. После сканирования QR-кода гости будут попадать на страницу с меню ресторана в «Яндекс.Еде».

Как ожидается, электронное меню ускорит обслуживание в зале, снизит риск переноса вируса и позволит снизить расходы ресторанов на одноразовые меню.

Использовать QR-код можно на любом носителе. Создать его достаточно один раз. Все изменения в меню будут автоматически учитываться при переходе гостей в QR-меню.

В рамках программы «Пакет помощи» «Яндекс.Еда» ранее обнулила комиссию на заказы из сервиса с собой и предоставила локальным ресторанам и небольшим сетям неделю бесплатного рекламного размещения на платформе на приоритетных местах в выдаче. Под эти критерии подпадают более 20 тысяч ресторанов.

Общий объем «Пакета помощи» оценивается в 120 млн рублей.

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