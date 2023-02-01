Агрегатор скидок «Едадил» вышел на рынок Беларуси

Российский агрегатор скидок и спецпредложений «Едадил» вышел на белорусский рынок. Это первая страна, помимо РФ, в которой заработал сервис. В пресс-службе компании уточнили, что в будущем «Едадил» намерен расширять экспансию.
В Беларуси к агрегатору уже присоединились такие торговые сети, как «Соседи», «Евроопт», «Корона», «Светофор», «Гиппо» и другие.
В приложении сервиса можно найти выгодные позиции, узнать о скидках, сравнить цены на товар в разных супермаркетах. У сервиса есть функция списка покупок, которым можно поделиться с друзьями и членами семьи.
«Едадил» — часть экосистемы фудтех-сервисов «Яндекса», компания является дочерней структурой IT-корпорации.
В начале года несколько российских компаний объявили об освоении новых рынков. В Дубае начал принимать посетителей первый в ОАЭ ресторан «Додо Пицца», а маркетплейс Ozon открыл сортировочный цен и представительство в Киргизии.
Фото на обложке: Andrey_Popov /
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