Акции М.Видео рухнули на 21% после объявления допэмиссии

Российский лидер по продаже электроники всколыхнул рынок: совет директоров вынес на рассмотрение акционеров допэмиссию на 1,5 млрд акций по открытой подписке. В ответ котировки обвалились на 21%, капитализация потеряла пятую часть, а аналитики говорят о рекордном размытии долей и ставят вопрос о самом существовании компании.

Причины обрушения акций

В начале сентября инвесторы получили новость, которая мгновенно обрушила котировки «М.Видео». Совет директоров предложил выпустить 1,5 млрд новых акций по открытой подписке — фактически увеличить уставный капитал в девять раз.

На фоне сообщения бумаги компании рухнули более чем на 20%. На минимуме цена опустилась до 62,55 рубля за акцию. Инвесторы спешно избавляются от бумаг на фоне новостей о внеочередном собрании акционеров 13 октября, где и решат судьбу допэмиссии, пишет Forbes.

Высокий долг ухудшил положение компании

«М.Видео» планирует увеличить уставный капитал на 15 млрд рублей за счёт выпуска 1,5 млрд новых акций номиналом 10 рублей. Лимит объявленных бумаг — 2 млрд рублей. Это значит, что доля действующих акционеров будет размыта в 8-9 раз, говорит начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. По его словам, решение продиктовано финансовым положением компании, которое ухудшилось в последние годы на фоне конкуренции с маркетплейсами.

«В последние кварталы на фоне высоких процентных ставок компания имеет высокий долг, который нужно обслуживать. Чистый убыток в I полугодии вырос в 2,4 раза, составив 25,2 млрд рублей. Вопрос вырученных средств будет зависеть от цены размещения, по текущим котировкам это меньше 100 млрд рублей», — заметил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

«Довольно агрессивная практика ведения бизнеса»

Ещё летом «М.Видео» шла по другому пути. По данным Forbes, в июле акционеры одобрили допэмиссию на 500 млн акций (5 млрд рублей) по закрытой подписке, ЦБ зарегистрировал выпуск. Но уже в сентябре совет директоров резко сменил курс и предложил открытое размещение.

«Мы имеем дело с довольно агрессивной для инвесторов практикой ведения бизнеса. На российском рынке бывали случаи повторных SPO, но размещения в таких объёмах, размывающие долю в порядка 9 раз единовременно, — редкость», — говорит аналитик финансовой группы «Финам» Дмитрий Лозовой.

По его словам, акции пока снижаются лишь на порядка 25%, поскольку ещё сохраняется вероятность, что совет акционеров отклонит это решение или скорректирует объёмы, — и тогда степень размывания окажется меньшей.

«Если же предложение будет принято в имеющейся форме, мы потенциально увидим дальнейшее, более значительное снижение котировок», — отметил Дмитрий Лозовой.

Рискованный шаг не решит проблемы компании

Ведущий инвестиционный аналитик брокерской компании Go Invest Никита Бредихин подсчитал: при размещении всех акций по рыночной цене около 66 рублей компания сможет привлечь примерно 87,5 млрд рублей. Но этого не хватит, чтобы полностью закрыть чистый долг в 99,3 млрд рублей.

«Полностью покрыть долг не получится, но это определённо позволит значительно сократить процентные расходы. Однако стоит учитывать, что по результатам 1 полугодия, компания показала операционный убыток около 7,5 млрд рублей, так что простое сокращение долговой нагрузки не решит проблемы компании», — считает Никита Бредихин.

Эксперт уверен: без привлечения стратегического инвестора компания вряд ли сможет реализовать такой масштабный выпуск. Возвращение к закрытой подписке ситуацию не спасёт — «М.Видео» нужно менять стратегию и снижать закредитованность, иначе классическая модель розничной сети продолжит проигрывать маркетплейсам.

Вопрос имиджа и доверия

Эксперты сходятся в одном: допэмиссия в таких объёмах — это имиджевые потери для публичной компании. Для держателей бумаг — почти гарантированное снижение долей и долгий путь восстановления доверия. У «М.Видео» есть возможность переломить ситуацию с долгом, но без изменений в бизнес-модели эффект будет временным.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС