SUNLIGHT вместе с «Яндекс Доставкой» запустил ювелирно точную экспресс-доставку украшений

Ювелирная сеть SUNLIGHT совместно с сервисом «Яндекс Доставка» запустила экспресс-доставку заказов, оформленных на сайте или через мобильное приложение. Сервис поможет ювелирному ритейлеру быстрее доставлять заказы, повысить продажи и лояльность покупателей.

Теперь покупатели SUNLIGHT в 116 городах России могут получить онлайн-заказ с доставкой до двери в среднем за 1,5 часа с момента его оформления. Для заказов свыше 4990 рублей экспресс-доставка будет бесплатной, при этом максимальная стоимость покупки для доставки не должна превышать 500 тысяч рублей. До сих пор покупатели ювелирной сети могли оформить доставку курьером на следующий день или самостоятельно забрать заказ из магазина.

Ювелирные украшения часто покупают в качестве подарков или по особенным случаям, поэтому экспресс-доставка в этом сегменте ритейла особенно востребована как в городах-миллионниках, так и в малых городах.

«Сотрудничество с сервисом “Яндекс Доставка” позволит SUNLIGHT усовершенствовать цифровой клиентский опыт. Технологии “Яндекса” делают процесс покупки и доставки из ювелирного гипермаркета быстрым, предсказуемым и прозрачным. Покупатели SUNLIGHT могут в режиме реального времени отслеживать статус заказа и перемещение курьера в приложении “Яндекс Go”. В результате мы экономим главный ресурс наших клиентов — время — и дарим незабываемые эмоции от получения знаменитой коробочки SUNLIGHT», — отметил ИТ-директор SUNLIGHT Юрий Матусовский.

Фото на обложке: Harper Sunday / Unsplash