Директор по маркетингу Sunlight Альберт Усманов покинул компанию. В этой должности он проработал четыре месяца. До прихода в Sunlight Усманов работал в VK, «Альфа-Банке», Сбербанке и S8 Capital.
Альберт Усманов покинул компанию Sunlight, в которой занимал должность коммерческого директора. Об этом рассказали в пресс-службе Sunlight.
В должности коммерческого директора Усманов проработал четыре месяца. Его назначили в марте 2024 года, в его обязанности входили создание и реализация маркетинговой и бренд-стратегий, трансформация маркетинговых коммуникаций, обновление позиционирование продукта и бренда.
За время работы в Sunlight Усманов перезапустил коммуникационную платформу, внедрил новые стратегии в digital-каналах, трансформировал коммуникационную кампанию.
До прихода в Sunlight Усманов работал в VK, «Альфа-Банке», Сбербанке и S8 Capital.
Фото на обложке: macrowildlife /
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