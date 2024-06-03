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Директор по маркетингу Sunlight Альберт Усманов покинул компанию

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Директор по маркетингу Sunlight Альберт Усманов покинул компанию. В этой должности он проработал четыре месяца. До прихода в Sunlight Усманов работал в VK, «Альфа-Банке», Сбербанке и S8 Capital.

Директор по маркетингу Sunlight Альберт Усманов покинул компанию

Альберт Усманов покинул компанию Sunlight, в которой занимал должность коммерческого директора. Об этом рассказали в пресс-службе Sunlight.

В должности коммерческого директора Усманов проработал четыре месяца. Его назначили в марте 2024 года, в его обязанности входили создание и реализация маркетинговой и бренд-стратегий, трансформация маркетинговых коммуникаций, обновление позиционирование продукта и бренда.

За время работы в Sunlight Усманов перезапустил коммуникационную платформу, внедрил новые стратегии в digital-каналах, трансформировал коммуникационную кампанию.

До прихода в Sunlight Усманов работал в VK, «Альфа-Банке», Сбербанке и S8 Capital. 

Фото на обложке: macrowildlife / Shutterstock

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