В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию электросамокатов

Депутаты Госдумы предложили ставить на учет средства индивидуальной мобильности (СИМ) и получать на них номера. Такая инициатива отражена в поправках к законопроекту «О государственной регистрации транспортных средств в РФ», узнали «Известия». За отсутствие регистрации предлагается штрафовать.

К СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, сегвеи, гироскутеры, моноколеса. Поправками предлагается обязать владельцев этих средств ставить их на учет в течение 10 дней после приобретения.

Предполагается, что услуга будет доступна в режиме онлайн на портале «Госуслуг».

Также парламентарии разработали изменения в КоАП, предусматривающие более серьезную ответственность водителей СИМ за нарушение ПДД.

Штрафовать предлагается за отсутствие регистрации (первый раз до 800 рублей, при повторном нарушении — 5 тыс. рублей), за оставление места ДТП и езду в нетрезвом виде. Если нетрезвое вождение допущено во второй раз, нарушителю может грозить арест на 10-15 суток.

Также предлагается штрафовать за езду по пешеходным дорожкам. В этом случае будут взыскивать 2 тыс. рублей. А если управляющий СИМ проехал на красный свет светофора, придется заплатить от 1 до 5 тыс. рублей.

Поправки уже направили на одобрение правительства.

С 1 марта в России действуют новые ПДД, уточняющие требования к управлению СИМ. Например, скорость движения на таких средствах не должна превышать 25 км/ч.

Ранее Минтранс направил в регионы рекомендации по интеграции СИМ в транспортную систему. Ведомство призывает обеспечить необходимую инфраструктуру (парковки, велодорожки и тд) и мотивировать граждан к использованию именно этого вида транспорта.

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