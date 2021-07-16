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Российские ученые нашли способ заряжать электромобили газом от перегноя и отходов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские ученые разработали способ зарядки автомобилей газом, выделяемым перегноем и бытовыми отходами. Суть технологии в использовании метанола и объемам образуемого после его конвертации синтез-газа.

Российские ученые нашли способ заряжать электромобили газом от перегноя и отходов

Технологию разработали ученые Уральского федерального университета Сергей Щеклеин и Алексей Дубинин. Результаты своей работы они опубликовали в журнале International Journal of Hydrogen Energy.

Суть технологии в том, чтобы сжигать метанол и посредством конвертации переводить его в синтез-газ, с помощью которого и можно заряжать электродвигатели.

«Мы заливаем метанол в топливный бак, а воздушный конвертер, который перерабатывает метанол в газовую смесь (синтез-газ) водорода и оксида углерода, устанавливаем внутрь транспортного средства. Синтез-газ образуется в объеме, достаточном для работы двигателя электромобиля», – цитирует «Хабр» авторов разработки. 

Выработка необходимого для работы технологии метанола не требует больших вложений. Его можно добыть из газа, выделяемого перегноем, навозом, бытовыми отходами. По заявлению исследователей, КПД у их разработки составляет 42%, что выше чем у дизельных и бензиновых двигателей.

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Фото: Shutterstock.com

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