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Производители и владельцы электрозарядных станций получат налоговые льготы

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Правительство простимулирует внедрение в России «быстрых» электрозарядных станций, предоставив производителям и владельцам подобной инфраструктуры «значительные налоговые льготы», говорится на сайте правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Производители и владельцы электрозарядных станций получат налоговые льготы

Речь идет о работающих от постоянного тока электрозарядных станциях мощностью от 150 кВт с периодом зарядки до 30 минут. Они включены в перечень объектов и технологий высокой энергетической эффективности.

На что смогут рассчитывать производители и владельцы «быстрых» зарядных станций:

  • инвестиционный налоговый кредит;
  • повышающие коэффициенты к норме амортизации;
  • освобождение от налога на имущество.

Согласно Концепции по развитию производства и использования электротранспорта в России, к 2030 году на территории страны необходимо развернуть сеть из 29 тыс. быстрых электрозарядных станций. Они должны заряжать аккумулятор до 80% не более чем за 20–30 минут.

Из той же концепции следует, что к концу 2024 году в стране будет выпущено не менее 25 тыс. электрокаров, а к 2030 году каждый десятый выпускаемый автомобиль в РФ должен быть электрическим.

При этом ранее стартап по выпуску электромобилей «Кама», который принадлежит миллиардеру Рубену Варданяну и гендиректору «Камаза» Сергею Когогину, заявил, что рассчитывает к 2030 году выпускать более 450 тыс. электрокаров в год.

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Фото на обложке: Unsplash

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