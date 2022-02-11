Регионам рекомендовали вводить налоговые льготы и экологические зоны для электромобилей

Минэкономики рекомендовало региональным властям вводить меры для развития электротранспорта в субъектах РФ. Ведомство разработало и направило документ в 19 регионов, среди которых Москва, Московская, Сахалинская области, Приморье, Татарстан и Севастополь.

С «рекомендациями по проведению в субъектах РФ мероприятий, направленных на развитие использования электротранспорта» ознакомился «Коммерсатнтъ».

Что предлагает вводить Минэкономики:

экологические зоны, куда машинам низкого экологического класса въезд будет запрещен;

бесплатные парковки для электромобилей с зарядными станциями;

налоговые преференции для владельцев машин на электротяге (льготы по уплате транспортного налога).

В министерстве считают, что эти меры будут дополнительно стимулировать рост парка электромобилей. При этом опрошенные изданием эксперты считают, что существенного влияния на потребительский спрос это не окажет. Чтобы вызвать интерес, нужны государственные субсидии на покупку электромобилей и возвращение нулевой таможенной пошлины, отмененной с 2022 года.

Документ разработан в рамках «дорожной карты» по развитию производства и использования электрического автотранспорта до 2024 года (утверждена правительством в августе 2021 года).

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Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому производители и владельцы «быстрых» зарядных станций могут рассчитывать на инвестиционный налоговый кредит, повышающие коэффициенты к норме амортизации, освобождение от налога на имущество.

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Фото на обложке: Unsplash