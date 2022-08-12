Поставки электроники в РФ по параллельному импорту могут привести к ее дефициту в странах ЕАЭС — «Ъ»

Механизм поставок товаров в Россию по параллельному импорту способен спровоцировать дефицит электроники в странах ЕАЭС, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные дистрибуторов и ритейлеров.
В настоящее время локальные продавцы отгружают в РФ по параллельному импорту излишки, пояснил собеседник издания на рынке дистрибуции. «Но, поскольку с августа спрос на внутренних рынках вырастет с началом школьного сезона и продлится до новогодних праздников, они могут начать отказывать в отгрузках российским компаниям», — считает он.
В ЕАЭС уже нет свободных запасов, которые можно отправить в РФ, подтвердил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. Рынок ЕАЭС меньше российского, добавил эксперт, игроки не будут продавать электронику в РФ в ущерб себе, балансируя между «желанием заработать и необходимостью обеспечить товаром свои страны».
Число поисковых запросов на покупку различных товаров через параллельный импорт в июле увеличилось на 436% по сравнению с июнем и на 1028% к маю 2022 года, показали данные сервиса Wordstat «Яндекса», которые подсчитали в компании StopPhish.
При этом ранее опрос сервиса Oprosso показал, что каждый четвертый россиянин не может отличить контрафакт от оригинальных товаров, ввезенных по параллельному импорту.
Параллельный импорт в России — это ввоз изготовленных производителем товаров, которые легально поставлены в третьи страны, однако не разрешены производителем к импорту на территорию РФ. Власти легализовали его с июня до конца 2022 года.
Фото на обложке: Unsplash
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