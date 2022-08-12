27% россиян признались в осознанном приобретении контрафактной продукции — опрос

Каждый четвертый россиянин признался в осознанном приобретении контрафактной продукции, показал опрос. Примерно столько же не могут отличить контрафакт от оригинальных товаров, ввезенных по параллельному импорту.
Опрос провел сервис Oprosso и поделился результатами с RB. Целью было понять, могут ли россияне отличить оригинальные товары, ввезенные по параллельному импорту от контрафакта.
Большинство опрошенных (60%) разграничивают эти группы товаров, 23% делают это с трудом, а 17% считают категории равнозначными.
Больше других из категории параллельного импорта респондентов заинтересовали смартфоны, компьютеры и умные часы (67% опрошенных). Бытовой техникой интересуются 60%, обуви – 40%.
Каждый четвертый респондент считает критической наценку на товар, ввезенный по параллельному импорту, в 25-30%.
6 из 10 россиян до сих пор не покупали товары из параллельного импорта. 23,5% опрошенных наверняка не знают, покупали ли такие товары.
Oprosso проводил исследование в июле текущего года среди 1,2 тысяч респондентов из 10 крупнейших по численности населения городов России.
Фото на обложке: vectorfusionart /
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