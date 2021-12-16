Большинство россиян заявили об эмоциональном выгорании

75% россиян обнаружили у себя признаки эмоционального выгорания. Чаще всего о нем говорили жители Новосибирска, Казани и Санкт-Петербурга.

При этом каждый третий (36%) уже замечает у себя отсутствие радости от работы, постоянное чувство вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и утомляемость, сообщили «Известия».

Еще 35% сказали, что почти или уже выгорели, а 4% заметили у себя такие симптомы впервые. И только 25% не замечают у себя вышеперечисленных симптомов.

Чаще всего признаки эмоционального выгорания обнаруживали у себя жители следующих городов: Новосибирск (92%), Казань (85%), Санкт-Петербург (78%), Москва (76%), Самара (73%), Екатеринбург (68%), Краснодар (68%).

По словам консультанта медицинского сервиса «Доктор рядом», психолога Марины Решетниковой, выгорание можно рассматривать, как одно из проявлений синдрома хронической усталости в условиях хронического стресса.

Специалист рекомендовала планировать время работы и отдыха, разделить зону рабочего пространства и зону отдыха, не перегружать себя, выписать рабочие задачи и приоритезировать их по срокам.

Депрессия и накопление усталости как признаки эмоционального выгорания, по ее словам, начинаются незаметно и развиваются постепенно. Их можно сразу не заметить, поэтому важно уделять внимание к своему психоэмоциональному и физическому состоянию, слышать себя, добавила она.

Согласно результатам исследования, самый большой процент специалистов, которые наблюдают у себя признаки выгорания, обнаружился среди бухгалтеров и HR-менеджеров (по 88%).

Высокий процент наблюдается и среди юристов (83%). Перед праздничными днями высокий стресс привел к эмоциональному выгоранию сотрудников банков и PR-менеджеров (по 82% в каждой специализации), а также 75% IT-специалистов.

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