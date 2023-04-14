Второй крупнейший банк Дубая начал блокировку инвестиционных счетов россиян

Российские клиенты второго по размеру банка ОАЭ — Emirates NBD (ENBD) — начали получать письма с предупреждением о том, что в случае, если они не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, их активы переведут на отдельный счет, где будут установлены ограничения по переводу наличных.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на письмо, также информацию подтвердили источники на банковском рынке.

В письме клиентам банк сообщает, что любые купоны и дивиденды, а также поступления от продажи ценных бумаг будут попадать на сегрегированный счет. Перевести их на свой счет в ENBD у российского клиента не будет возможности.

Продать бумаги со счета можно будет только на условиях «поставка, свободная от платежа» (free-of-payment, FOP). Этот механизм предусматривает оплату только после того, как были переведены бумаги.

ENBD уточняет, что ограничения были введены в соответствии с «директивой ЕС». Исключений для россиян, у которых есть резидентство в ОАЭ, не предусмотрено.

Как сообщалось ранее, Дубай стал одним из самых популярных мест у россиян для покупки зарубежной недвижимости в 2022 году. По итогам прошлого года россияне даже установили рекорд по количеству сделок с недвижимостью — более 86 тыс.

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