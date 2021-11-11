Идет регистрация на хакатон Energy Data Science Challenge

3-5 декабря 2021 года пройдет онлайн-хакатон Energy Data Science Challenge. Участникам предстоит разработать решения для монетизации больших данных в B2B- или B2C-сегменте. Призовой фонд — 750 тыс. рублей.

Специально для хакатона российская энергетическая компания ПАО «Интер РАО» предоставит информацию о продажах и оплатах электроэнергии и сопутствующих услуг одной шестой части суши.

Командам или одиночным участникам будет необходимо исследовать предоставленную витрину, глубина данных в которой составляет три года. Доступ к ним откроют 19 ноября.

Также в рамках мероприятия проведут два вебинара с экспертами ПАО «Интер РАО».

Зарегистрироваться на хакатон можно до 28 ноября. Более подробно ознакомиться с условиями участия можно на сайте.