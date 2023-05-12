Основатели стартапа HRlink запустили в Индии AI-сервис для распознавания бухгалтерских документов

Российские предприниматели, основатели платформы кадрового электронного документооборота HRlink с инвестициями от HeadHunter, запустили в Индии сервис для распознавания бухгалтерских документов Entera Global. Об этом RB.RU сообщил представитель HRlink.

Основатели Entera Global — Дмитрий Аржевский, Александр Семенов, Никита Крутиков и Дмитрий Махлин. Компания зарегистрирована в ОАЭ в 2022 году, головной офис расположен в Дубае. При этом основным рынком сбыта сервиса на данном этапе станет Индия.

Предприниматели изучали регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и Индии в течение одного года, вложения оцениваются в $300 тыс.

«Кадровый документооборот в этих странах проще и устроен по-другому — нет смысла его автоматизировать, — сообщил партнер и директор по развитию HRlink и сооснователь Entera Global Дмитрий Махлин. — Мы сосредоточились на международном развитии сервиса распознавания бухгалтерских документов Entera Global — интерес к нему сразу проявили крупные компании из Арабских Эмиратов».

При этом, по его словам, рынок ОАЭ «оказался небольшим», и выяснилось, что многие из потенциальных клиентов отдают бухгалтерию на аутсорсинг индийским подрядчикам. «Так мы нашли основной рынок для Entera Global», — пояснил Махлин.

Entera Global — облачный сервис для автоматизации работы с первичными документами (счетами, чеками, накладными, актами и др.). Решение основано на технологиях искусственного интеллекта (AI), оптического распознавания символов (OCR) и роботизации (RPA). Оно работает по модели подписки.

Махлин уточнил, что решение «уже используют несколько индийских компаний, еще порядка 100 клиентов — на стадии подписания договора».

В России облачный сервис Entera, на основе которого разработана версия продукта для индийского рынка, работает с 2018 года. По собственным данным компании, им пользуется больше 7 тыс. компаний из РФ и Восточной Европы.

Основатели Entera Global также развивают платформу кадрового электронного документооборота HRlink. В июле 2022 года HRlink привлекла 100 млн рублей инвестиций от HeadHunter.

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