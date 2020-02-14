Платежный сервис ePayments временно заблокировал все счета пользователей

Платежный сервис ePayments 11 февраля 2020 года приостановил все операции по счетам клиентов. Об этом говорится на сайте сервиса.

ePayments временно заблокировал счета по требованию Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority; FCA).

Ранее регулятор провел проверку системы ePayments по предотвращению отмывания денег и выявил нарушения, которые необходимо исправить.

Скриншот сообщения ePayments

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В ePayments заявили, что сотрудничают с FCA, чтобы «как можно скорее восстановить доступ к учетным записям». Средства на счетах клиентов находятся в безопасности, заверили в сервисе.

ePayments была основана в 2011 году, в числе учредителей — выходец из России Майк Рыманов. Сервис позволяет осуществлять переводы на банковские карты и электронные кошельки. Как пишет РБК, он популярен у держателей криптовалют, конвертирующих их через сторонние обменники.

Компания зарегистрирована в Великобритании и имеет разрешение на открытие счетов IBAN для электронных переводов в евро. ePayments использует систему авторизации Telegram Passport, которая защищает данные пользователей шифрованием.